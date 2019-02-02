Астрономы: Аномальный объект A10bMLz скоро войдёт в атмосферу Земли





Учёные сообщили, что на орбите Земли парит некий аномальный объект A10bMLz, который то отдаляется, то приближается к планете на 538 тысяч километров. При своих огромных размерах внешне предмет похож на гигантский мешок для мусора. Астрономы также рассчитали, что весит A10bMLz не больше килограмма.Когда вскоре объект войдёт в атмосферу, там он полностью сгорит, поэтому для людей не опасен. Предположительно, дело обстоит с космическим мусором. На сегодняшний день на орбите подобных объектов насчитывается порядка 50 тысяч единиц, а также 500 тысяч разного рода обломков естественного происхождения. Астрономы считают, что A10bMLz отделился от ракеты во время её запуска в космос.