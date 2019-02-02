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Астрономы: Аномальный объект A10bMLz скоро войдёт в атмосферу Земли

Астрономы сообщили, что аномальный объект, названный A10bMLz, скоро войдёт в атмосферу Земли. Предмет неизвестного происхождения демонстрирует странную траекторию полёта.
Астрономы: Аномальный объект A10bMLz скоро войдёт в атмосферу Земли

Учёные сообщили, что на орбите Земли парит некий аномальный объект A10bMLz, который то отдаляется, то приближается к планете на 538 тысяч километров. При своих огромных размерах внешне предмет похож на гигантский мешок для мусора. Астрономы также рассчитали, что весит A10bMLz не больше килограмма.

Когда вскоре объект войдёт в атмосферу, там он полностью сгорит, поэтому для людей не опасен. Предположительно, дело обстоит с космическим мусором. На сегодняшний день на орбите подобных объектов насчитывается порядка 50 тысяч единиц, а также 500 тысяч разного рода обломков естественного происхождения. Астрономы считают, что A10bMLz отделился от ракеты во время её запуска в космос.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 19:04

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