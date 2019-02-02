Лавровый лист способен стать приправой и лекарством при правильном выборе





Эксперты считают, что качественный лавровый лист привозят из Грузии, Турции, Азербайджана и Греции. Часто происходит, что недобросовестные продавцы предлагают купить похожие только внешне листья, однако совсем не являющимися подлинниками. В таких растениях могут содержаться яды, но, как утверждают медики, для здоровья они особой угрозы не несут.Листья лавра, которые подверглись неправильному хранению или высушиванию, выглядят бледными и поломанными. Напомним, что срок годности растения составляет не более года при правильных условиях хранения. Лавровый лист является не только ароматной специей, но и действенным лекарственным средством. Медики отмечают, что полоскание отваром из растения при ангине оказывает противовоспалительное действие, а также снимает боль.