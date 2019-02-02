Модель Анастасия Квитко показала пышные формы в желтом бикини
Модель Анастасия Квитко решила продемонстрировать поклонникам свои выдающиеся формы, облаченные в желтый бикини. Соответствующий пост “русская Кардашьян” поспешила обнародовать в личном профиле на просторах сети Instagram.
На представленном фото Анастасия Квитко позирует перед камерой в желтом открытом купальнике, открывающем вид на выдающуюся фигуру модели. Следующим стоит видео с пляжа, где “русская Кардашьян” в том же наряде медленно прогуливается по песку, демонстрируя свои соблазнительные формы.
В комментариях фолловеры страницы Анастасии Квитко оставили в адрес модели множество комплиментов, восхитившись фигурой кумира. Менее чем за сутки упомянутая публикация “русской Кардашьян” успела собрать свыше 153 тысяч отметок “Нравится”, а также значительное количество отзывов.
На представленном фото Анастасия Квитко позирует перед камерой в желтом открытом купальнике, открывающем вид на выдающуюся фигуру модели. Следующим стоит видео с пляжа, где “русская Кардашьян” в том же наряде медленно прогуливается по песку, демонстрируя свои соблазнительные формы.
В комментариях фолловеры страницы Анастасии Квитко оставили в адрес модели множество комплиментов, восхитившись фигурой кумира. Менее чем за сутки упомянутая публикация “русской Кардашьян” успела собрать свыше 153 тысяч отметок “Нравится”, а также значительное количество отзывов.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:09