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Модель Анастасия Квитко показала пышные формы в желтом бикини

Модель Анастасия Квитко решила продемонстрировать поклонникам свои выдающиеся формы, облаченные в желтый бикини. Соответствующий пост “русская Кардашьян” поспешила обнародовать в личном профиле на просторах сети Instagram.
Модель Анастасия Квитко показала пышные формы в желтом бикини

На представленном фото Анастасия Квитко позирует перед камерой в желтом открытом купальнике, открывающем вид на выдающуюся фигуру модели. Следующим стоит видео с пляжа, где “русская Кардашьян” в том же наряде медленно прогуливается по песку, демонстрируя свои соблазнительные формы.
Модель Анастасия Квитко показала пышные формы в желтом бикини

В комментариях фолловеры страницы Анастасии Квитко оставили в адрес модели множество комплиментов, восхитившись фигурой кумира. Менее чем за сутки упомянутая публикация “русской Кардашьян” успела собрать свыше 153 тысяч отметок “Нравится”, а также значительное количество отзывов.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:09

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