Анфиса Чехова рассказала, как любимый остров Бали делает ее счастливее
Популярная российская телезвезда Анфиса Чехова рассказала, что мечтает снова вернуться на любимый остров Бали. Именно этот курорт делает ее счастливее и занимает особое место в душе. Ведущая наслаждалась отдыхом во многих уголках планеты, но возвращаться хочется только на один из крупнейших островов Индонезии.
Анфиса Чехова опубликовала на своей странице в Instagram очень дорогую сердцу фотографию с Бали. Не без сожаления звезда призналась фанатам, что весь январь ей пришлось провести в холодной, "сероватой и промозглой Москве", а хотелось бы отправиться на райские острова, где она может ощущать себя счастливой по-настоящему.
По словам Анфисы Чеховой, ее лента в микроблоге наполнилась снимками отдыхающих в любимом месте, а сердце артистки сжимается от тоски. Это связано с ностальгией теледивы по Бали. Она призналась, что мечтает "о телепортации в фотографии". Пока ведущая думает для чего это ей нужно, сказочный остров смотрит на нее со снимков и подает активные сигналы со "стеллажей памяти". Анфиса Чехова уверена: на Бали она будет возвращаться не раз.
Поклонники оценили яркий снимок кумира и поддержали знаменитость: "Не грусти, красавица! Бали тебя дождётся!". За несколько часов публикацию Анфисы Чеховой оценили более 10 000 подписчиков, оставивших множество комплиментов в адрес актрисы.
Анфиса Чехова опубликовала на своей странице в Instagram очень дорогую сердцу фотографию с Бали. Не без сожаления звезда призналась фанатам, что весь январь ей пришлось провести в холодной, "сероватой и промозглой Москве", а хотелось бы отправиться на райские острова, где она может ощущать себя счастливой по-настоящему.
По словам Анфисы Чеховой, ее лента в микроблоге наполнилась снимками отдыхающих в любимом месте, а сердце артистки сжимается от тоски. Это связано с ностальгией теледивы по Бали. Она призналась, что мечтает "о телепортации в фотографии". Пока ведущая думает для чего это ей нужно, сказочный остров смотрит на нее со снимков и подает активные сигналы со "стеллажей памяти". Анфиса Чехова уверена: на Бали она будет возвращаться не раз.
Поклонники оценили яркий снимок кумира и поддержали знаменитость: "Не грусти, красавица! Бали тебя дождётся!". За несколько часов публикацию Анфисы Чеховой оценили более 10 000 подписчиков, оставивших множество комплиментов в адрес актрисы.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:00