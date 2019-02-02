Анфиса Чехова рассказала, как любимый остров Бали делает ее счастливее

Анфиса Чехова опубликовала на своей странице в Instagram очень дорогую сердцу фотографию с Бали. Не без сожаления звезда призналась фанатам, что весь январь ей пришлось провести в холодной, "сероватой и промозглой Москве", а хотелось бы отправиться на райские острова, где она может ощущать себя счастливой по-настоящему.По словам Анфисы Чеховой, ее лента в микроблоге наполнилась снимками отдыхающих в любимом месте, а сердце артистки сжимается от тоски. Это связано с ностальгией теледивы по Бали. Она призналась, что мечтает "о телепортации в фотографии". Пока ведущая думает для чего это ей нужно, сказочный остров смотрит на нее со снимков и подает активные сигналы со "стеллажей памяти". Анфиса Чехова уверена: на Бали она будет возвращаться не раз.Поклонники оценили яркий снимок кумира и поддержали знаменитость: "Не грусти, красавица! Бали тебя дождётся!". За несколько часов публикацию Анфисы Чеховой оценили более 10 000 подписчиков, оставивших множество комплиментов в адрес актрисы.