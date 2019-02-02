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Анфиса Чехова рассказала, как любимый остров Бали делает ее счастливее

Популярная российская телезвезда Анфиса Чехова рассказала, что мечтает снова вернуться на любимый остров Бали. Именно этот курорт делает ее счастливее и занимает особое место в душе. Ведущая наслаждалась отдыхом во многих уголках планеты, но возвращаться хочется только на один из крупнейших островов Индонезии.
Анфиса Чехова рассказала, как любимый остров Бали делает ее счастливее

Анфиса Чехова опубликовала на своей странице в Instagram очень дорогую сердцу фотографию с Бали. Не без сожаления звезда призналась фанатам, что весь январь ей пришлось провести в холодной, "сероватой и промозглой Москве", а хотелось бы отправиться на райские острова, где она может ощущать себя счастливой по-настоящему.

По словам Анфисы Чеховой, ее лента в микроблоге наполнилась снимками отдыхающих в любимом месте, а сердце артистки сжимается от тоски. Это связано с ностальгией теледивы по Бали. Она призналась, что мечтает "о телепортации в фотографии". Пока ведущая думает для чего это ей нужно, сказочный остров смотрит на нее со снимков и подает активные сигналы со "стеллажей памяти". Анфиса Чехова уверена: на Бали она будет возвращаться не раз.

Поклонники оценили яркий снимок кумира и поддержали знаменитость: "Не грусти, красавица! Бали тебя дождётся!". За несколько часов публикацию Анфисы Чеховой оценили более 10 000 подписчиков, оставивших множество комплиментов в адрес актрисы.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:00

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