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Ольга Орлова заявила Саше Черно, что Иосиф Оганесян может бросить ее, если она сейчас не поменяется

Одна из телеведущих реалити-шоу «Дом-2» сказала горькую правду Александре Черно прямо в лицо.

Ольга Орлова решила открыть возлюбленной Иосифа Оганесяна глаза на ситуацию, которая может произойти с ней, если она сейчас же не изменит свой характер.

Ольга Орлова заявила Саше Черно, что Иосиф Оганесян может бросить ее, если она сейчас не поменяется

Не секрет, что только месяц прошел со дня бракосочетания Черно и Оганесяна. Многие телезрители и участники «Дома-2» были уверены, что после свадьбы отношения в парочке Александры и Иосифа поменяются, однако, как видно, все они ошибались.

Буквально каждый день влюбленные ссорятся и предъявляют друг другу претензии. Впрочем, больше всего, как и прежде, отличается Саша, которая то и дело спешит запретить своему супругу творчески развиваться или заниматься спортом, постоянно указывая на то, что он уделяет ей мало внимания.

Ольга Орлова заявила Саше Черно, что Иосиф Оганесян может бросить ее, если она сейчас не поменяется

Несколько часов назад в Сети появилась серия видеозаписей, на которых Ольга Орлова, в отличие от своих коллег по съемочной площадке, не стала церемониться с Александрой. Ведущая «Дома-2» заявила Черно прямо в лицо, что ее брак «висит на волоске», и только от нее зависит, останется ли Иосиф с ней дальше, или же соберет все свои вещи и уйдет от нее.

Пока сложно сказать, прислушается ли Саша к словам руководства телестройки, ведь все хорошо знают, какой временами девушка бывает «упертой». Как бы там ни было, но многие участники «Дома-2» верят, что Черно и Оганесян все-таки смогут найти ту «золотую середину», которая поможет им сохранить свой брак.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:25

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