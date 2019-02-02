Ольга Орлова заявила Саше Черно, что Иосиф Оганесян может бросить ее, если она сейчас не поменяется
Одна из телеведущих реалити-шоу «Дом-2» сказала горькую правду Александре Черно прямо в лицо.
Ольга Орлова решила открыть возлюбленной Иосифа Оганесяна глаза на ситуацию, которая может произойти с ней, если она сейчас же не изменит свой характер.
Не секрет, что только месяц прошел со дня бракосочетания Черно и Оганесяна. Многие телезрители и участники «Дома-2» были уверены, что после свадьбы отношения в парочке Александры и Иосифа поменяются, однако, как видно, все они ошибались.
Буквально каждый день влюбленные ссорятся и предъявляют друг другу претензии. Впрочем, больше всего, как и прежде, отличается Саша, которая то и дело спешит запретить своему супругу творчески развиваться или заниматься спортом, постоянно указывая на то, что он уделяет ей мало внимания.
Несколько часов назад в Сети появилась серия видеозаписей, на которых Ольга Орлова, в отличие от своих коллег по съемочной площадке, не стала церемониться с Александрой. Ведущая «Дома-2» заявила Черно прямо в лицо, что ее брак «висит на волоске», и только от нее зависит, останется ли Иосиф с ней дальше, или же соберет все свои вещи и уйдет от нее.
Пока сложно сказать, прислушается ли Саша к словам руководства телестройки, ведь все хорошо знают, какой временами девушка бывает «упертой». Как бы там ни было, но многие участники «Дома-2» верят, что Черно и Оганесян все-таки смогут найти ту «золотую середину», которая поможет им сохранить свой брак.
Ольга Орлова решила открыть возлюбленной Иосифа Оганесяна глаза на ситуацию, которая может произойти с ней, если она сейчас же не изменит свой характер.
Не секрет, что только месяц прошел со дня бракосочетания Черно и Оганесяна. Многие телезрители и участники «Дома-2» были уверены, что после свадьбы отношения в парочке Александры и Иосифа поменяются, однако, как видно, все они ошибались.
Буквально каждый день влюбленные ссорятся и предъявляют друг другу претензии. Впрочем, больше всего, как и прежде, отличается Саша, которая то и дело спешит запретить своему супругу творчески развиваться или заниматься спортом, постоянно указывая на то, что он уделяет ей мало внимания.
Несколько часов назад в Сети появилась серия видеозаписей, на которых Ольга Орлова, в отличие от своих коллег по съемочной площадке, не стала церемониться с Александрой. Ведущая «Дома-2» заявила Черно прямо в лицо, что ее брак «висит на волоске», и только от нее зависит, останется ли Иосиф с ней дальше, или же соберет все свои вещи и уйдет от нее.
Пока сложно сказать, прислушается ли Саша к словам руководства телестройки, ведь все хорошо знают, какой временами девушка бывает «упертой». Как бы там ни было, но многие участники «Дома-2» верят, что Черно и Оганесян все-таки смогут найти ту «золотую середину», которая поможет им сохранить свой брак.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:25