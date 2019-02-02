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Семен Слепаков поделился ироничным саморазоблачающим стихотворением

Отечественный юморист Семен Слепаков поделился с поклонниками ироничным и саморазоблачающим стихотворением. Соответствующий пост комик опубликовал на личной странице в сети Instagram.
Семен Слепаков поделился ироничным саморазоблачающим стихотворением

На своей странице в соцсети Семен Слепаков опубликовал фото, сделанное на борту самолета. Артист сидит в кресле в очках и кепке, а его уши заняты наушниками. В стихотворении комик использует нецензурную брань, заявляя, что пока в стране масса граждан вынуждена работать за гроши, он летит в гости к “толстосуму”, где ради получения “кругленькой суммы” придется немного “попотеть”. Благодаря этому, отмечает Слепаков, ему будет с чем “гулять по ЦУМу”.
Семен Слепаков поделился ироничным саморазоблачающим стихотворением

В комментариях большинство фолловеров оценили чувство юмора своего кумира. Публика похвалила способность Семена Слепакова к самоиронии. Однако часть юзеров отметили, что артисту не стоит выставлять напоказ свой доход, поскольку все еще может измениться. Пост собрал более 36 тысяч отметок “Мне нравится”.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:55

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