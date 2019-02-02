Заражённые токсинами морепродукты могут вызывать ожирение





Медики РУДН узнали, что ожирение у людей напрямую связано с попаданием в организм заражённых оловоорганикой морепродуктов. В море токсины проникают через средства от ржавчины, которыми покрывают суда. Вещество со свойствами органики и металла воздействует на моллюсков и рыбу, потребляемых людьми.В 2014 году учёные уже сопоставляли массу тела добровольцев с их уровнем токсинов. Олово концентрируется в волосах тех людей, у кого отмечен избыточный вес. Объясняется это воздействием вещества на рецепторы клеточного ядра, регулирующие метаболизм. Липиды и углеводы перестают усваиваться нормально вследствие избыточной стимуляции. Активация нервной системы приводит к повышению аппетита.Оловоорганика даже может передаваться по наследству будущим поколениям, вызывая детское ожирение. Особо актуальна работа РУДН для жителей промышленных и прибрежных регионов, где в рационе имеется много морепродуктов.