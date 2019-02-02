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Заражённые токсинами морепродукты могут вызывать ожирение

Заражённые токсинами морепродукты могут вызывать ожирение, выяснили сотрудники РУДН. Метаболизм нарушают соединения, включающие олово.
Заражённые токсинами морепродукты могут вызывать ожирение

Медики РУДН узнали, что ожирение у людей напрямую связано с попаданием в организм заражённых оловоорганикой морепродуктов. В море токсины проникают через средства от ржавчины, которыми покрывают суда. Вещество со свойствами органики и металла воздействует на моллюсков и рыбу, потребляемых людьми.

В 2014 году учёные уже сопоставляли массу тела добровольцев с их уровнем токсинов. Олово концентрируется в волосах тех людей, у кого отмечен избыточный вес. Объясняется это воздействием вещества на рецепторы клеточного ядра, регулирующие метаболизм. Липиды и углеводы перестают усваиваться нормально вследствие избыточной стимуляции. Активация нервной системы приводит к повышению аппетита.

Оловоорганика даже может передаваться по наследству будущим поколениям, вызывая детское ожирение. Особо актуальна работа РУДН для жителей промышленных и прибрежных регионов, где в рационе имеется много морепродуктов.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:45

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