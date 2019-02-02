Медицинское подразделение Verily разработает «обувь будущего»
Биотехнологическое и медицинское подразделение Verily, владельцем которого является холдинг Alphabet компании Google, объявило о поиске партнеров для создания «обуви будущего». Она будет оснащена датчиками движения и системой контроля массы тела.
Представители подразделения пока никак не комментируют эту новость, однако, как стало известно, образцы обуви уже прошли тестирование на потенциальных партнерах компании. Такая разработка, по мнению экспертов, способна следить за здоровьем и контролировать состояние владельца обуви. Кроме того, функция предупреждения падений, которую также планируют внедрить в изобретение, может стать помощником для людей преклонного возраста или детей.
Verily уже демонстрировали свои изобретения, среди которых ложка с контролем движений для людей с дисфункцией рук, а также специальные контактные линзы, восстанавливающие зрение. На данный момент подразделение является холдингом компании Alphabet. В январе этого года спонсоры Verily предоставили 1 миллиард долларов для повышения эффективности и, возможно, для помощи в становлении подразделения, как единой самостоятельной компании.
Представители подразделения пока никак не комментируют эту новость, однако, как стало известно, образцы обуви уже прошли тестирование на потенциальных партнерах компании. Такая разработка, по мнению экспертов, способна следить за здоровьем и контролировать состояние владельца обуви. Кроме того, функция предупреждения падений, которую также планируют внедрить в изобретение, может стать помощником для людей преклонного возраста или детей.
Verily уже демонстрировали свои изобретения, среди которых ложка с контролем движений для людей с дисфункцией рук, а также специальные контактные линзы, восстанавливающие зрение. На данный момент подразделение является холдингом компании Alphabet. В январе этого года спонсоры Verily предоставили 1 миллиард долларов для повышения эффективности и, возможно, для помощи в становлении подразделения, как единой самостоятельной компании.
Технологии
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 18:50