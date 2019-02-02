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В марте Boeing планирует запустить первое «такси» для астронавтов

В марте специалисты фирмы Boeing собираются запустить в тестовом режиме новый космический корабль. Речь идёт о «такси» для астронавтов, которое доставит их на МКС.

В марте Boeing планирует запустить первое «такси» для астронавтов


В апреле текущего года истекает срок действия подписанного контракта между РФ и Соединёнными Штатами, подразумевающего доставку астронавтов на действующую МКС, как сообщил вице-премьер Юрий Борисов. В данном случае руководство NASA привлекло развивающиеся частные фирмы Boeing, а также SpaceX, для налаживания собственной независимой системы доставки. Представителями космического агентства ещё в 2018 году отмечалось, что капсула Crew Dragon, созданная специалистами компании SpaceX, осуществит беспилотный полёт седьмого января. Однако поздней дата была перенесена. Тестовый вылет должен состояться 28 февраля. В свою очередь Илон Маск, являющийся основателем компании заявил, что данный запуск будет очень опасным, а также напряженным. Фирма Boeing хочет идти в ногу со своими конкурентами. Руководство компании старается приблизить запланированную дату первого запуска CST-100 Starliner.

Стоит отметить, что пробный полёт пройдет в аналогичных условиях, как и в случае SpaceX. В данном случае капсула без космонавтов должна долететь до МКС, состыковаться, а потом, отсоединившись, возвратиться на Землю. Местом её приземления выбрали Техас.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:39

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