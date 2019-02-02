Бывший муж Ольги Бузовой вслед за Анастасией Волочковой устроил себе фотосессию в бочке

«Как же я люблю вашу семью! Вы такие светлые, милые и красивые! Всегда с удовольствием просматриваю ваши новые фото и Stories!», «Я давно обратила внимание, что Тарасов и Костенко очень изменились, когда стали родителями! Сразу видно, что брак на самом деле по любви!», «Такие красивые, просто невозможно насмотреться на вас!», - продолжают комментировать фанаты один из последних снимков футболиста.



