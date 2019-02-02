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Бывший муж Ольги Бузовой вслед за Анастасией Волочковой устроил себе фотосессию в бочке

Экс-супруг новоявленной российской артистки Ольги Бузовой – футболист Дмитрий Тарасов в компании своей молодой жены Анастасии Костенко побывал в русской бане.

По мнению фолловеров, только после фотосессии известнейшей балерины России Анастасии Волочковой в бочке, Тарасов решил привезти Костенко в парную.

Бывший муж Ольги Бузовой вслед за Анастасией Волочковой устроил себе фотосессию в бочке

Несколько часов назад Дмитрий опубликовал у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором продемонстрировал многочисленным интернет-пользователям, как они с любимой женой Анастасией провели вчерашний вечер.

На свежем снимке звездное семейство запечатлено в бочке. Не забыли спортсмен и модель и о шапочках, которые, по словам поклонников, им очень идут.

Бывший муж Ольги Бузовой вслед за Анастасией Волочковой устроил себе фотосессию в бочке

За считанные часы новая публикация Тарасова набрала больше 53 тысяч лайков и огромнейшее количество комментариев, в которых фанаты парочки в очередной раз поспешили указать на то, что Анастасия и Дмитрий очень изменились после рождения дочери.

«Как же я люблю вашу семью! Вы такие светлые, милые и красивые! Всегда с удовольствием просматриваю ваши новые фото и Stories!», «Я давно обратила внимание, что Тарасов и Костенко очень изменились, когда стали родителями! Сразу видно, что брак на самом деле по любви!», «Такие красивые, просто невозможно насмотреться на вас!», - продолжают комментировать фанаты один из последних снимков футболиста.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:47

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