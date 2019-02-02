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Ученые рассказали, как вейпинг повышает риск курения среди подростков

Ученые, после проведенных исследований среди молодежи, выяснили, как вейпинг подталкивает подростков к вредной привычке. По мнению специалистов, модные сейчас тенденции повышают риск курения, и сводят на нет все старания избавить молодых людей от пагубного пристрастия.

Ученые рассказали, как вейпинг повышает риск курения среди подростков

В Журнале Американской медицинской ассоциации (JAMA), где опубликованы результаты научной работы, говорится: молодые люди, использующие электронные сигареты, бросали курить в 4 раза чаще в отличие от тех, кто не вейпировал. Но после опроса 179 000 подростков удалось выяснить, что больше 43 000 человек начали курить, попробовав вейпинг.

Исследователи обнаружили: связь между курением сигарет и вейпингом оказалась ярко выраженной у представителей молодого поколения, не находящихся в группе риска. Открытие обеспокоило специалистов, так как электронные сигареты способны повлиять на методы по сокращению курения среди молодых людей, существующие на протяжении десятилетий.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:30

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