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Складной смартфон Intel будет оснащен тройным экраном

Складной смартфон компании Intel будет оснащен тройным экраном. Ранее разработчик устройства сообщал о нестандартной форме, похожей на планшет.

Складной смартфон Intel будет оснащен тройным экраном

Недавно компания получила патент на гаджет, именуемый как складной смартфон с OC Windows. В комплекте к нему идет специальный стилус для работы с тремя дисплеями, которые вместе создают экран с большой диагональю. Сложить такое устройство можно в два этапа с помощью двух шарниров, и тогда он ничем не будет отличаться от обычного смартфона. В разложенном состоянии он будет напоминать планшет с внушительным ярким дисплеем. Каждый из экранов имеет по две собственные камеры, что позволит делать одновременно шесть кадров.

Как считают эксперты, Intel покажет новинку уже в этом месяце на Mobile World Congress, где другие компании также смогут представить складные смартфоны.



 
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Технологии
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 18:24

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