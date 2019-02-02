Складной смартфон Intel будет оснащен тройным экраном





Недавно компания получила патент на гаджет, именуемый как складной смартфон с OC Windows. В комплекте к нему идет специальный стилус для работы с тремя дисплеями, которые вместе создают экран с большой диагональю. Сложить такое устройство можно в два этапа с помощью двух шарниров, и тогда он ничем не будет отличаться от обычного смартфона. В разложенном состоянии он будет напоминать планшет с внушительным ярким дисплеем. Каждый из экранов имеет по две собственные камеры, что позволит делать одновременно шесть кадров.Как считают эксперты, Intel покажет новинку уже в этом месяце на Mobile World Congress, где другие компании также смогут представить складные смартфоны.