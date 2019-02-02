АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Пары с похожими привычками употребления алкоголя более совместимы
EUR 75.15 USD 65.66
Курс валют на 02.02.2019

Вячеслав Мясников возобновил репетиции с "Уральскими пельменями"

Вячеслав Мясников рассказал поклонникам, что возобновил репетиции с "Уральскими пельменями". В преддверии концерта артист пригласил взглянуть на подготовку одну из фанаток.
Вячеслав Мясников возобновил репетиции с "Уральскими пельменями"

На своей странице в Instagram Мясников опубликовал совместное фото с молодой поклонницей, которая из Карпинска на севере Свердловской области приехала на базу "Уральских пельменей". Исполнил заветную мечту поклонницы коллектива сам артист, рассказав, что к нему в руки попало письмо девушки с желанием.

Фанатка не только смогла познакомиться со знаменитыми юмористами, но и взглянуть, как идёт подготовка к будущему концерту. Подписчиков Мясникова удивил тот факт, что в шоу вновь задействован он и Андрей Рожков. "Уральские пельмени" обычно выступают вместе только в Екатеринбурге, а на гастроли ездят по отдельности.

"Друзья, кто сказал, что мечты не должны сбываться? Не верьте им! - пишет Мясников. - Придумывайте, верьте и делайте шаги навстречу мечтам. Тогда ваши желания обязательно сбудутся. А вы о чём мечтаете? Пишите. Может, я исполню".



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:17

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые назвали Оумуамуа остатками
Лавровый лист способен стать приправой
Астрономы: Аномальный объект A10bMLz
Анфиса Чехова рассказала, как любимый
Семен Слепаков поделился ироничным
Медицинское подразделение Verily
Заражённые токсинами морепродукты могут
В марте Boeing планирует запустить
Актер Даниил Вахрушев госпитализирован
Ученые рассказали, как вейпинг повышает
Складной смартфон Intel будет оснащен
Вячеслав Мясников возобновил репетиции
Конора Макгрегора заподозрили в отказе
Модель Анастасия Квитко показала пышные
Специалисты анонсировали рейтинг авто
В Интернете пользователи высмеяли
Либерж Кпадону с насмешкой попросила
Алена Шишкова встретилась с 4-летней
Дана Борисова побывала в международном
Ученые: Голубоглазые люди более
Анна Нетребко побывала на выставке
Ольга Орлова заявила Саше Черно, что
Выпускники детского IT-центра «Сириус»
Алексей Воробьёв рассказал, как пережил
Цвет галактики зависит от процесса
Звезда “Султана моего сердца” Али Эрсан
Mitsubishi Delica превратился в жилой
Маша Распутина показала себя в образе
Бывший муж Ольги Бузовой вслед за
В России в два раза вырос объём выдачи
Просмотреть все новости