Вячеслав Мясников возобновил репетиции с "Уральскими пельменями"

"Друзья, кто сказал, что мечты не должны сбываться? Не верьте им! - пишет Мясников. - Придумывайте, верьте и делайте шаги навстречу мечтам. Тогда ваши желания обязательно сбудутся. А вы о чём мечтаете? Пишите. Может, я исполню".

На своей странице в Instagram Мясников опубликовал совместное фото с молодой поклонницей, которая из Карпинска на севере Свердловской области приехала на базу "Уральских пельменей". Исполнил заветную мечту поклонницы коллектива сам артист, рассказав, что к нему в руки попало письмо девушки с желанием.Фанатка не только смогла познакомиться со знаменитыми юмористами, но и взглянуть, как идёт подготовка к будущему концерту. Подписчиков Мясникова удивил тот факт, что в шоу вновь задействован он и Андрей Рожков. "Уральские пельмени" обычно выступают вместе только в Екатеринбурге, а на гастроли ездят по отдельности.