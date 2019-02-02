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Специалисты анонсировали рейтинг авто для путешествий

Специалисты анонсировали рейтинг моделей авто для путешествий. Сюда вошли транспортные средства, имеющие полный панорамный обзор, а также двуспальные кровати.

Специалисты анонсировали рейтинг авто для путешествий


На первом месте разместилась версия Ranger TARUK Safari Tourer от компании Ford. Авто предназначено для африканских сафари. Длина транспортного средства составляет 7 метров. Панорамный обзор в машине позволяет осматривать территорию на 360 градусов. Автомобиль рассчитан на девять пассажиров. Второе место досталось Etrusco 7400 SB. Транспортное средство оснащается двумя односпальными кроватями, превращающимися в одну большую, телевизором, душевой кабинкой и многим другим. Авто вмещает до 5 человек. Третье место досталось T6 California Ocean от Volkswagen. Версия предназначается для пляжного отдыха. Авто обладает автоматической подъёмной крышей, превращающейся в палатку, специальным местом, отведенным для кухни. Машина также комплектуется парой стульев, столом и навесом.

На четвёртой позиции разместилась версия Challenger Cruise Edition 2 . Речь идёт о настоящем доме на колесах. Автомобиль получил солнечные панели, тент, 150-литровый бак для воды, кровать, телевизор, холодильник, просторную гостиную. Пятое место досталось Ranger Wildtrak от Ford. Эта версия нацелена больше на функциональность, чем на комфорт. Пикап подойдёт для любителей быстрых и долгих путешествий по бездорожью. Автомобиль получил двухлитровый двигатель, генерирующий 200 лошадиных сил. Багажник пикапа может выступить спальным местом в случае наличия матраса.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:06

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