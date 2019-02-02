Звезда «Дома-2» Лена Хромина развелась с мужем после 2-х месяцев брака

"И почему меня не удивила новость о том, что Хромина развелась?! Таких, как Лена, мало кто будет терпеть! А отказалась она комментировать развод тоже не просто так!", - отметила одна из подписчиц экс-участницы реалити-шоу.

По словам Елены, она рассталась со своим супругом Михаилом, и на данный момент не намерена давать комментарии по этому поводу.Несколько часов назад Хромина шокировала интернет-пользователей новостью о том, что развелась с мужем, и с этого дня она является совершенно свободной девушкой.Стоит отметить, что продержался брак экс-звезды реалити-шоу «Дом-2» всего 2 месяца. 15 ноября 2018 года Елена сообщила своим поклонникам, что очень счастлива, ведь стала женой самого лучшего мужчины.На данный момент сложно сказать, почему Хромина развелась с супругом, так как о своей личной жизни девушка довольно редко рассказывала в социальных сетях. Впрочем, оказалось, что телезрителям проекта это не мешает, и уже сейчас они начали строить догадки по этому поводу.По мнению поклонников «Дома-2», именно Михаил решил подать на развод, так как больше не смог выносить сложный характер своей возлюбленной.К слову, некоторые зрители телестройки убеждены, что Хромина совсем скоро может опять вернуться на «Дом-2», где, кстати, ее бывший бойфренд по-прежнему находится в статусе одиночки.