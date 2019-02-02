АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Пары с похожими привычками употребления алкоголя более совместимы
EUR 75.15 USD 65.66
Курс валют на 02.02.2019

Звезда «Дома-2» Лена Хромина развелась с мужем после 2-х месяцев брака

Бывшая участница телестройки «Дом-2» Елена Хромина сообщила подписчикам печальную новость.

По словам Елены, она рассталась со своим супругом Михаилом, и на данный момент не намерена давать комментарии по этому поводу.
Несколько часов назад Хромина шокировала интернет-пользователей новостью о том, что развелась с мужем, и с этого дня она является совершенно свободной девушкой.

Звезда «Дома-2» Лена Хромина развелась с мужем после 2-х месяцев брака

Стоит отметить, что продержался брак экс-звезды реалити-шоу «Дом-2» всего 2 месяца. 15 ноября 2018 года Елена сообщила своим поклонникам, что очень счастлива, ведь стала женой самого лучшего мужчины.

На данный момент сложно сказать, почему Хромина развелась с супругом, так как о своей личной жизни девушка довольно редко рассказывала в социальных сетях. Впрочем, оказалось, что телезрителям проекта это не мешает, и уже сейчас они начали строить догадки по этому поводу.

По мнению поклонников «Дома-2», именно Михаил решил подать на развод, так как больше не смог выносить сложный характер своей возлюбленной.

Звезда «Дома-2» Лена Хромина развелась с мужем после 2-х месяцев брака

"И почему меня не удивила новость о том, что Хромина развелась?! Таких, как Лена, мало кто будет терпеть! А отказалась она комментировать развод тоже не просто так!", - отметила одна из подписчиц экс-участницы реалити-шоу.

К слову, некоторые зрители телестройки убеждены, что Хромина совсем скоро может опять вернуться на «Дом-2», где, кстати, ее бывший бойфренд по-прежнему находится в статусе одиночки.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Голубоглазые люди более
Анна Нетребко побывала на выставке
Ольга Орлова заявила Саше Черно, что
Выпускники детского IT-центра «Сириус»
Алексей Воробьёв рассказал, как пережил
Цвет галактики зависит от процесса
Звезда “Султана моего сердца” Али Эрсан
Mitsubishi Delica превратился в жилой
Маша Распутина показала себя в образе
Бывший муж Ольги Бузовой вслед за
В России в два раза вырос объём выдачи
Тайная драма скрывающего свою
Lexus выпустил специальную версию
Вера Брежнева в компании подруг
Звезда «Дома-2» Лена Хромина развелась
Seat в Женеве представит купеобразную
Станислав Садальский раскритиковал
Рокетбанк предупредил о сбое в работе
В Японии презентовали игровую консоль в
Участники «Дом-2» Сергей и Дарья
В Сети появились снимки с концерта Аллы
В Госдуме нарушителей границ России
Новый внедорожник Datsun для России
Хиту певицы Алсу “Зимний сон”
Дима Абрамов и Мондезир Свет-Амур опять
Koenigsegg выпустит суперкар за 1 000
Симона Юнусова показала кулинарные
Роза Сябитова рассказала о главной
Таня Мусульбес убеждена, что совсем
Европейская версия Brilliance V7 вскоре
Просмотреть все новости