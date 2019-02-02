В Интернете пользователи высмеяли теорию ученых о правильном запуске резинки





Исследователи из Бостонского университета раскрыли главные секреты стрельбы обычной канцелярской резинкой с помощью пальцев. Они объясняют, что успех выполнения такой задачи заключается в технике натяжения резинки. Ученые считают, что в первую очередь важно найти баланс между сильным и совсем слабым натяжением. От этого зависит, насколько далеко полетит резинка, и не останется ли висеть на большом пальце.Также участники эксперимента отмечают, что такие навыки смогут помочь развеять монотонную работу офисных сотрудников. Не исключено, что в скором времени такие соревнования выйдут на более масштабный уровень.Очевидцы данного видео лишь посмеялись над учеными и их открытием, отметив, что инструкция по применению абсолютно бесполезна.