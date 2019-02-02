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Алена Шишкова встретилась с 4-летней дочерью Алисой

Популярная модель и бывшая избранница Тимати Алена Шишкова недавно встретилась с 4-летней дочерью Алисой. Трогательные кадры встречи мамы и наследницы знаменитость показала на своей странице в Instagram. Девочка отдыхала в Доминикане с бабушкой и отцом, но успела соскучиться по родительнице.
Алена Шишкова встретилась с 4-летней дочерью Алисой

Алена Шишкова решила навестить любимую дочь, которая весь январь провела за границей, наслаждаясь красотами Доминиканы. На опубликованных звездой подиума и глянца снимках видно, как малышка скучала по маме. На одном из кадров, Алиса просто свалила модель с ног своими объятиями.
Алена Шишкова встретилась с 4-летней дочерью Алисой

Большинство поклонников Алены Шишковой восхитились милой публикацией кумира и порадовались, что звезда имеет такую веселую и любящую дочку: "Как приятно", "Сколько счастья", "Милахи", "Как же она вас любит", "Вот она самая искренняя настоящая любовь", "Сколько нежности", "Скучала дочуля".

Но не обошлось и без критики. Некоторые комментаторы назвали звезду "воскресной мамой", уделяющей своему ребенку мало внимания. Они обвинили модель в том, что вместо нее досугом, развитием и воспитанием Алисы занимается мать Тимати Симона Юнусова, а такие "милые" снимки свиданий с дочерью - всего лишь "показуха".



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:55

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