Алена Шишкова встретилась с 4-летней дочерью Алисой

Алена Шишкова решила навестить любимую дочь, которая весь январь провела за границей, наслаждаясь красотами Доминиканы. На опубликованных звездой подиума и глянца снимках видно, как малышка скучала по маме. На одном из кадров, Алиса просто свалила модель с ног своими объятиями.Большинство поклонников Алены Шишковой восхитились милой публикацией кумира и порадовались, что звезда имеет такую веселую и любящую дочку: "Как приятно", "Сколько счастья", "Милахи", "Как же она вас любит", "Вот она самая искренняя настоящая любовь", "Сколько нежности", "Скучала дочуля".Но не обошлось и без критики. Некоторые комментаторы назвали звезду "воскресной мамой", уделяющей своему ребенку мало внимания. Они обвинили модель в том, что вместо нее досугом, развитием и воспитанием Алисы занимается мать Тимати Симона Юнусова, а такие "милые" снимки свиданий с дочерью - всего лишь "показуха".