Дана Борисова побывала в международном антинаркотическом лагере

Дана Борисова после лечения от алкогольной зависимости заявила о желании помогать людям с аналогичными проблемами. В частности, теперь телеведущая делится советами с теми, кто оказался в непростой жизненной ситуации. Не так давно знаменитость отправилась в антинаркотический лагерь, действующий на международном уровне, а накануне состоялось его официальное закрытие. Звезда успела зарядиться хорошим настроением и с нетерпением ждет новых съездов и встреч, намереваясь отправиться летом в крымский лагерь.Борисова отметила, что встретила на закрытии множество отечественных звезд, среди которых был Данила Козловский и группа “Отпетые мошенники”. В конце поста теледива добавила, что на период ее отсутствия дочь Полина оставалась вместе с дедушкой, отцом Даны Борисовой, и пока она справляется с трудностями подросткового возраста наследницы.