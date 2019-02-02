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Дана Борисова побывала в международном антинаркотическом лагере

Дана Борисова посетила международный антинаркотический лагерь, где провела некоторое время. Снимками с закрытия знаменитость поделилась посредством страницы в Instagram.
Дана Борисова побывала в международном антинаркотическом лагере

Дана Борисова после лечения от алкогольной зависимости заявила о желании помогать людям с аналогичными проблемами. В частности, теперь телеведущая делится советами с теми, кто оказался в непростой жизненной ситуации. Не так давно знаменитость отправилась в антинаркотический лагерь, действующий на международном уровне, а накануне состоялось его официальное закрытие. Звезда успела зарядиться хорошим настроением и с нетерпением ждет новых съездов и встреч, намереваясь отправиться летом в крымский лагерь.

Борисова отметила, что встретила на закрытии множество отечественных звезд, среди которых был Данила Козловский и группа “Отпетые мошенники”. В конце поста теледива добавила, что на период ее отсутствия дочь Полина оставалась вместе с дедушкой, отцом Даны Борисовой, и пока она справляется с трудностями подросткового возраста наследницы.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:46

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