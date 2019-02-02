Участники «Дом-2» Сергей и Дарья Пынзарь оказались «заложниками» у турецких инвесторов

«Я никогда не могла даже подумать, что Сергей и Дарья по уши в долгах! Мне так они нравятся.. Правду говорят, не нужно прыгать выше самих себя, ведь не факт, что с этого что-то получиться! Держитесь, Пынзари! Уверена, вы сможете выкарабкаться из долгов», - поддержала семейство одна из их поклонниц.





Несколько часов назад в социальных сетях появилась информация о том, что одна из самых красивых проектных парочек совсем скоро может обанкротиться.По информации, Дарья и Сергей взяли большую сумму денег в долг под большие проценты для того, чтобы открыть собственный бизнес в Турции. Выяснилось, что Пынзари так и не получили ожидаемого дохода от своей турецкой компании, и сейчас находятся «по уши» в долгах.В Сети появился скрин, из которого становиться понятно, что местный бизнесмен, который дал экс-участникам «Дома-2» деньги, будет делать все для того, чтобы побыстрее вернуть свои деньги. По словам турецкого инвестора, он не выпустит Дарью и Сергея из страны, пока они не рассчитаются с ним.Нужно сказать, что новость о том, что семейство Пынзарей совсем скоро может обанкротиться, шокировало многих поклонников реалити-шоу. По словам телезрителей, они по-прежнему следят за личной жизнью Сергея и Дарьи и были уверены, что у них все хорошо, а их бизнес приносит им большие деньги.