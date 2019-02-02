АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Пары с похожими привычками употребления алкоголя более совместимы
EUR 75.15 USD 65.66
Курс валют на 02.02.2019

Ученые: Голубоглазые люди более подвержены алкогольной зависимости

Люди, имеющие голубой цвет глаз, больше остальных подвержены алкогольной зависимости. Соответствующие выводы сделаны учеными по итогам ряда исследований.
Ученые: Голубоглазые люди более подвержены алкогольной зависимости

В частности, многолетние работы говорят в пользу того, что у голубоглазых особ более высокая терпимость к крепким напиткам. На фоне этого возрастают риски, что у них сформируется зависимость. Впервые теория о подверженности людей с голубыми глазами пагубной привычке была озвучена еще 20 лет назад ученым Морганом Ворси. Несколько экспериментов, проводимых в разное время, показали, что личности с темным цветом глаз пьянеют быстрее, а вот люди с более светлыми оттенками, особенно голубоглазые, нуждаются в большем количестве спиртного для опьянения.

Подтвердить прежние догадки ученые смогли и в 2017 году, а причиной большей зависимости людей с голубым цветом глаз может являться генная мутация. В частности, эксперты вспомнили о гене OCA2, от чьей активности зависит окрас радужки. Размещенный рядом с ним ген в 15-й хромосоме может повышать толерантность индивида к алкоголю.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:38

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Голубоглазые люди более
Анна Нетребко побывала на выставке
Ольга Орлова заявила Саше Черно, что
Выпускники детского IT-центра «Сириус»
Алексей Воробьёв рассказал, как пережил
Цвет галактики зависит от процесса
Звезда “Султана моего сердца” Али Эрсан
Mitsubishi Delica превратился в жилой
Маша Распутина показала себя в образе
Бывший муж Ольги Бузовой вслед за
В России в два раза вырос объём выдачи
Тайная драма скрывающего свою
Lexus выпустил специальную версию
Вера Брежнева в компании подруг
Звезда «Дома-2» Лена Хромина развелась
Seat в Женеве представит купеобразную
Станислав Садальский раскритиковал
Рокетбанк предупредил о сбое в работе
В Японии презентовали игровую консоль в
Участники «Дом-2» Сергей и Дарья
В Сети появились снимки с концерта Аллы
В Госдуме нарушителей границ России
Новый внедорожник Datsun для России
Хиту певицы Алсу “Зимний сон”
Дима Абрамов и Мондезир Свет-Амур опять
Koenigsegg выпустит суперкар за 1 000
Симона Юнусова показала кулинарные
Роза Сябитова рассказала о главной
Таня Мусульбес убеждена, что совсем
Европейская версия Brilliance V7 вскоре
Просмотреть все новости