Ученые: Голубоглазые люди более подвержены алкогольной зависимости





В частности, многолетние работы говорят в пользу того, что у голубоглазых особ более высокая терпимость к крепким напиткам. На фоне этого возрастают риски, что у них сформируется зависимость. Впервые теория о подверженности людей с голубыми глазами пагубной привычке была озвучена еще 20 лет назад ученым Морганом Ворси. Несколько экспериментов, проводимых в разное время, показали, что личности с темным цветом глаз пьянеют быстрее, а вот люди с более светлыми оттенками, особенно голубоглазые, нуждаются в большем количестве спиртного для опьянения.Подтвердить прежние догадки ученые смогли и в 2017 году, а причиной большей зависимости людей с голубым цветом глаз может являться генная мутация. В частности, эксперты вспомнили о гене OCA2, от чьей активности зависит окрас радужки. Размещенный рядом с ним ген в 15-й хромосоме может повышать толерантность индивида к алкоголю.