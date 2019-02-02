Цвет галактики зависит от процесса образования её звёзд





Учёным известны два типа галактик, один из которых со временем переходит во второй. Синие дискообразные скопления спиральной формы более поздние, и в них постоянно происходит звёздообразование. Красные галактики эллиптической формы более массивны, и состоят из старших по возрасту светил.Оба типа сочетаются очень редко. Свойства цвета, звёзд и морфологии галактик сильно коррелируют между собой. Скорость образования новых светил, главным образом, показывает цвет.Во время вспышек, рождающих молодые звёзды, расходуется газ. Однако при взрыве чёрных дыр и сверхновых газ может прогреться так, что выйдет за пределы пространства, в котором образуется светило, распространяясь за пределы галактики. Такой процесс замедляет формирование последней, однако делает её цвет более ярким и необычным.