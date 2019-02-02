Анна Нетребко побывала на выставке Александра Васильева в Москве

Соответствующим “репортажем” Анна Нетребко поделилась с поклонниками посредством публикации в Instagram. Знаменитость отметила, что выставка Александра Васильева затрагивала моду времен 1980-х, и в зале она нашла немало интересных и красивых экспонатов, а некоторые наряды ей особенно приглянулись. Оперная дива пошутила, что ей знакомы те, кто до сих пор следует такому стилю, появляясь на улицах в экстравагантной одежде. Нетребко считает, что спустя почти 40 лет мода на такой гардероб снова возвращается.Совсем недавно певица в сопровождении мужа Юсифа Эйвазова прибыла в Москву, где пара решила задержаться на несколько дней. Супруги для себя устроили целую культурную программу, успев побывать в Третьяковской галерее. Правда, добиралась пара туда посредством метро, поскольку центр Москвы оказался перекрыт.