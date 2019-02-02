Выпускники детского IT-центра «Сириус» изобрели приложение-помощник для учебы





Польза такого приложения заключается в том, что учащиеся смогут зайти в соцсеть только при условии выполнения задания. Вместо привычного Instagram или "ВКонтакте" на экране устройства появятся математические формулы и задачи, упражнения по английскому или другие предметы из школьной программы. Выполнив все задания школьник автоматически получает свободный доступ к социальной сети.В программе «Сириуса» могут принять участие старшеклассники, которые успешно выполнили задания на олимпиаде и прошли собеседование. В этом году количество желающих попасть в программу достигло 60-и человек из разных регионов России.Основы веб-программирования, а также курсы по разработке мобильных приложений школьники изучали в течение трех недель. Кроме программы-помощника удалось разработать и другие полезные дополнения: от развлекательных до более серьезных, связанных с финансами.Директор по работе с вузами в Mail.ru Group Сергей Марданов отметил: «Ребята, обучающиеся по программе в «Сириус», могут стать конкурентами студентам из ведущих учебных заведений, потому что уже сейчас показывают невероятные результаты».