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Выпускники детского IT-центра «Сириус» изобрели приложение-помощник для учебы

Выпускники детского IT-центра «Сириус» создали приложение, которое станет настоящим помощником для школьников. Оно способно заблокировать доступ к социальным сетям на время выполнения заданий.

Выпускники детского IT-центра «Сириус» изобрели приложение-помощник для учебы

Польза такого приложения заключается в том, что учащиеся смогут зайти в соцсеть только при условии выполнения задания. Вместо привычного Instagram или "ВКонтакте" на экране устройства появятся математические формулы и задачи, упражнения по английскому или другие предметы из школьной программы. Выполнив все задания школьник автоматически получает свободный доступ к социальной сети.

В программе «Сириуса» могут принять участие старшеклассники, которые успешно выполнили задания на олимпиаде и прошли собеседование. В этом году количество желающих попасть в программу достигло 60-и человек из разных регионов России.

Основы веб-программирования, а также курсы по разработке мобильных приложений школьники изучали в течение трех недель. Кроме программы-помощника удалось разработать и другие полезные дополнения: от развлекательных до более серьезных, связанных с финансами.

Директор по работе с вузами в Mail.ru Group Сергей Марданов отметил: «Ребята, обучающиеся по программе в «Сириус», могут стать конкурентами студентам из ведущих учебных заведений, потому что уже сейчас показывают невероятные результаты».



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 17:19

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