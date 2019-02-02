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Алексей Воробьёв рассказал, как пережил инсульт

Популярный музыкант Алексей Воробьёв недавно рассказал подписчикам своего блога в Instagram, как пережил инсульт в 2013 году. Поп-звезда признается: он научился ничего не бояться, так как "уже терял жизнь".

Алексей Воробьёв рассказал, как пережил инсульт

Исполнитель сделал снимок в автомобиле, в котором он находился в январе 2013 года, когда попал в ДТП на дороге в Лос-Анджелесе. Из-за аварии у Алексея Воробьёва случился инсульт. Певец не скрывает: будь он за рулем современной машины, тяжелых последствий можно было бы избежать, но он не желает ничего менять.

Непростые испытания, связанные с тяжелым состоянием, помогли знаменитости многое понять и кардинально изменить свою жизнь: "Я умер тогда. И родился следующим утром уже другим, даже не понимая, что никогда не стану прежним. Я научился заново двигаться, разговаривать, есть, петь и жить..."

Свои откровения Алексей Воробьёв сопроводил рядом снимков, где видно, как артист сидит в инвалидном кресле. Кадры в Instagram и слова звезды впечатлили фанатов. Многие поддержали певца и отметили, что он показал пример настоящей человеческой стойкости и мужества.
Некоторые из комментаторов написали: все сложилось так, как должно было, иначе музыкант не смог бы понять всю ценность жизни, силу таланта. Сложные испытания поп-звезде удалось пройти очень мужественно, считают фолловеры.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:12

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