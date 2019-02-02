Алексей Воробьёв рассказал, как пережил инсульт

Исполнитель сделал снимок в автомобиле, в котором он находился в январе 2013 года, когда попал в ДТП на дороге в Лос-Анджелесе. Из-за аварии у Алексея Воробьёва случился инсульт. Певец не скрывает: будь он за рулем современной машины, тяжелых последствий можно было бы избежать, но он не желает ничего менять.Непростые испытания, связанные с тяжелым состоянием, помогли знаменитости многое понять и кардинально изменить свою жизнь: "Я умер тогда. И родился следующим утром уже другим, даже не понимая, что никогда не стану прежним. Я научился заново двигаться, разговаривать, есть, петь и жить..."Свои откровения Алексей Воробьёв сопроводил рядом снимков, где видно, как артист сидит в инвалидном кресле. Кадры в Instagram и слова звезды впечатлили фанатов. Многие поддержали певца и отметили, что он показал пример настоящей человеческой стойкости и мужества.Некоторые из комментаторов написали: все сложилось так, как должно было, иначе музыкант не смог бы понять всю ценность жизни, силу таланта. Сложные испытания поп-звезде удалось пройти очень мужественно, считают фолловеры.