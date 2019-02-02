Звезда “Султана моего сердца” Али Эрсан Дуру высказался о фаворитках в гареме
Али Эрсан Дуру, известный по участию в сериале “Султан моего сердца”, высказался относительно фавориток в гареме его экранного персонажа. По утверждениям турецкого актера, выбором девушек для султана должна была заниматься его мать.
По словам Али Эрсана Дуру, чтобы стать фавориткой правителя, наложницам недостаточно было иметь красивую внешность. В учет принимался острый ум, наличие талантов и образованности. В то же время звезда “Султана моего сердца” пошутил, что наличие гарема со множеством девушек только кажется сплошным наслаждением. В действительности же много женщин обычно подразумевает не меньшее количество проблем.
Турецкий актер добавил, что для современного общества тема многоженства является трудно понимаемой. В эпоху же, которая затрагивается в сериале, такая практика считалась вполне нормальной. Али Эрсан Дуру отметил, что сейчас многое изменилось, мужчины в Турции нередко всю жизнь проживают только с одной партнершей, которая при этом может являться главой семейства.
По словам Али Эрсана Дуру, чтобы стать фавориткой правителя, наложницам недостаточно было иметь красивую внешность. В учет принимался острый ум, наличие талантов и образованности. В то же время звезда “Султана моего сердца” пошутил, что наличие гарема со множеством девушек только кажется сплошным наслаждением. В действительности же много женщин обычно подразумевает не меньшее количество проблем.
Турецкий актер добавил, что для современного общества тема многоженства является трудно понимаемой. В эпоху же, которая затрагивается в сериале, такая практика считалась вполне нормальной. Али Эрсан Дуру отметил, что сейчас многое изменилось, мужчины в Турции нередко всю жизнь проживают только с одной партнершей, которая при этом может являться главой семейства.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 17:00