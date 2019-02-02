Звезда “Султана моего сердца” Али Эрсан Дуру высказался о фаворитках в гареме





По словам Али Эрсана Дуру, чтобы стать фавориткой правителя, наложницам недостаточно было иметь красивую внешность. В учет принимался острый ум, наличие талантов и образованности. В то же время звезда “Султана моего сердца” пошутил, что наличие гарема со множеством девушек только кажется сплошным наслаждением. В действительности же много женщин обычно подразумевает не меньшее количество проблем.Турецкий актер добавил, что для современного общества тема многоженства является трудно понимаемой. В эпоху же, которая затрагивается в сериале, такая практика считалась вполне нормальной. Али Эрсан Дуру отметил, что сейчас многое изменилось, мужчины в Турции нередко всю жизнь проживают только с одной партнершей, которая при этом может являться главой семейства.