Дима Абрамов и Мондезир Свет-Амур опять устроили потасовку на Сейшелах
Участники скандально-известного телепроекта «Дом-2» продолжают выяснять отношения кулаками.
Несколько часов назад стало известно, что на Сейшельских островах опять произошла потасовка между Дмитрием Абрамовым и Мондезиром Свет-Амуром.
Всем известно, что с самого первого дня отношения между Мондезиром и Дмитрием складываются не самым лучшим образом, а если быть точнее, ребята то и дело конфликтуют. Один из таких споров, судя по всему, и закончился дракой.
В социальных сетях появился анонс будущего выпуска «Острова любви», который телезрители «Дома-2» увидят уже сегодня, 2 февраля 2019 года. На видеоролике Абрамов и Свет-Амур, не смогли уладить возникнувший спор словесно, поэтому начали размахивать кулаками.
К слову, избежать серьезных последствий от очередной сейшельской драки все-таки удалось, ведь в момент возникновения недопонимания между Дмитрием и Мондезиром возле парней находились другие участники, которые тут же кинулись разнимать ребят.
На видеозаписи видно, что начал драку Абрамов, который первым накинулся на Мондезира. Вполне вероятно, что Дмитрий ожидал одержать победу в этом поединке, но ситуация сложилась с точностью наоборот.
Стоит подчеркнуть, что многим телезрителям не нравиться то, как ведет себя Свет-Амур. По словам поклонников реалити-шоу, парня нужно срочно выгнать с проекта, так как он может кому-то серьезно навредить.
Несколько часов назад стало известно, что на Сейшельских островах опять произошла потасовка между Дмитрием Абрамовым и Мондезиром Свет-Амуром.
Всем известно, что с самого первого дня отношения между Мондезиром и Дмитрием складываются не самым лучшим образом, а если быть точнее, ребята то и дело конфликтуют. Один из таких споров, судя по всему, и закончился дракой.
В социальных сетях появился анонс будущего выпуска «Острова любви», который телезрители «Дома-2» увидят уже сегодня, 2 февраля 2019 года. На видеоролике Абрамов и Свет-Амур, не смогли уладить возникнувший спор словесно, поэтому начали размахивать кулаками.
К слову, избежать серьезных последствий от очередной сейшельской драки все-таки удалось, ведь в момент возникновения недопонимания между Дмитрием и Мондезиром возле парней находились другие участники, которые тут же кинулись разнимать ребят.
На видеозаписи видно, что начал драку Абрамов, который первым накинулся на Мондезира. Вполне вероятно, что Дмитрий ожидал одержать победу в этом поединке, но ситуация сложилась с точностью наоборот.
Стоит подчеркнуть, что многим телезрителям не нравиться то, как ведет себя Свет-Амур. По словам поклонников реалити-шоу, парня нужно срочно выгнать с проекта, так как он может кому-то серьезно навредить.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:26