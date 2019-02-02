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Дима Абрамов и Мондезир Свет-Амур опять устроили потасовку на Сейшелах

Участники скандально-известного телепроекта «Дом-2» продолжают выяснять отношения кулаками.

Несколько часов назад стало известно, что на Сейшельских островах опять произошла потасовка между Дмитрием Абрамовым и Мондезиром Свет-Амуром.

Дима Абрамов и Мондезир Свет-Амур опять устроили потасовку на Сейшелах

Всем известно, что с самого первого дня отношения между Мондезиром и Дмитрием складываются не самым лучшим образом, а если быть точнее, ребята то и дело конфликтуют. Один из таких споров, судя по всему, и закончился дракой.

В социальных сетях появился анонс будущего выпуска «Острова любви», который телезрители «Дома-2» увидят уже сегодня, 2 февраля 2019 года. На видеоролике Абрамов и Свет-Амур, не смогли уладить возникнувший спор словесно, поэтому начали размахивать кулаками.

К слову, избежать серьезных последствий от очередной сейшельской драки все-таки удалось, ведь в момент возникновения недопонимания между Дмитрием и Мондезиром возле парней находились другие участники, которые тут же кинулись разнимать ребят.

Дима Абрамов и Мондезир Свет-Амур опять устроили потасовку на Сейшелах

На видеозаписи видно, что начал драку Абрамов, который первым накинулся на Мондезира. Вполне вероятно, что Дмитрий ожидал одержать победу в этом поединке, но ситуация сложилась с точностью наоборот.

Стоит подчеркнуть, что многим телезрителям не нравиться то, как ведет себя Свет-Амур. По словам поклонников реалити-шоу, парня нужно срочно выгнать с проекта, так как он может кому-то серьезно навредить.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:26

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