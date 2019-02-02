Маша Распутина показала себя в образе комсомолки на архивном снимке

Маша Распутина редко показывает архивные фото, однако недавно 54-летняя знаменитость нашла снимок времен своей молодости. В тот период в СССР можно было получить статус комсомола, и такой имелся у певицы. Свою публикацию отечественная артистка сопроводила известной фразой “Комсомолка, спортсменка и просто красавица!”. При этом точный год, в который был сделан кадр, Распутина уточнять не стала.Несмотря на то, что качество фото оставляет желать лучшего, поклонникам снимок пришелся по душе. Многие подписчики страницы Маши Распутиной отметили, что во времена своей молодости певица была настоящей красавицей. Некоторые признались, что без подписи вряд ли бы узнали в девушке на изображении известную исполнительницу. Публикация собрала сотни отметок “Мне нравится”.