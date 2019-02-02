АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Пары с похожими привычками употребления алкоголя более совместимы
EUR 75.15 USD 65.66
Курс валют на 02.02.2019

Lexus выпустил специальную версию кроссовера NX Black Line

Автобренд Lexus выпустил современный кроссовер специальной вариации NX Black Line, который предложен в ограниченном количестве. Авто наделили приставкой Black Line.
Lexus выпустил специальную версию кроссовера NX Black Line

Транспортное средство спроектировали на основе комплектации вариации NX300 F Sport. Новинка предлагается в трех цветовых вариантах. Речь идёт о Obsidian, Atomic Silver, а также Ultra White. Лимитированная версия кроссовера получила видоизмененную радиаторную решетку, бампер, имеющий нижнюю окантовку, зеркала заднего вида черной расцветки. В салоне авто задействовали комбинированную специальную отделку черно-белого цвета, удобные фирменные автомобильные коврики, брендовые шильдики, на которых имеется надпись Black Line.

В общем, выпустят 1000 единиц специальной вариации Lexus NX. Авто расценивается от $48 575 (3,18 млн. руб.). Пока отсутствуют данные, будет ли поставляться данное транспортное средство в Российскую Федерацию.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:29

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Голубоглазые люди более
Анна Нетребко побывала на выставке
Ольга Орлова заявила Саше Черно, что
Выпускники детского IT-центра «Сириус»
Алексей Воробьёв рассказал, как пережил
Цвет галактики зависит от процесса
Звезда “Султана моего сердца” Али Эрсан
Mitsubishi Delica превратился в жилой
Маша Распутина показала себя в образе
Бывший муж Ольги Бузовой вслед за
В России в два раза вырос объём выдачи
Тайная драма скрывающего свою
Lexus выпустил специальную версию
Вера Брежнева в компании подруг
Звезда «Дома-2» Лена Хромина развелась
Seat в Женеве представит купеобразную
Станислав Садальский раскритиковал
Рокетбанк предупредил о сбое в работе
В Японии презентовали игровую консоль в
Участники «Дом-2» Сергей и Дарья
В Сети появились снимки с концерта Аллы
В Госдуме нарушителей границ России
Новый внедорожник Datsun для России
Хиту певицы Алсу “Зимний сон”
Дима Абрамов и Мондезир Свет-Амур опять
Koenigsegg выпустит суперкар за 1 000
Симона Юнусова показала кулинарные
Роза Сябитова рассказала о главной
Таня Мусульбес убеждена, что совсем
Европейская версия Brilliance V7 вскоре
Просмотреть все новости