Lexus выпустил специальную версию кроссовера NX Black Line





Транспортное средство спроектировали на основе комплектации вариации NX300 F Sport. Новинка предлагается в трех цветовых вариантах. Речь идёт о Obsidian, Atomic Silver, а также Ultra White. Лимитированная версия кроссовера получила видоизмененную радиаторную решетку, бампер, имеющий нижнюю окантовку, зеркала заднего вида черной расцветки. В салоне авто задействовали комбинированную специальную отделку черно-белого цвета, удобные фирменные автомобильные коврики, брендовые шильдики, на которых имеется надпись Black Line.В общем, выпустят 1000 единиц специальной вариации Lexus NX. Авто расценивается от $48 575 (3,18 млн. руб.). Пока отсутствуют данные, будет ли поставляться данное транспортное средство в Российскую Федерацию.