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Вера Брежнева в компании подруг устроила прощание с Мальдивами

Вера Брежнева после окончания праздников отправилась отдыхать на Мальдивы, однако отпуск официально подошел к концу. Проститься с “райским” местом певица решила в компании своих подруг.
Вера Брежнева в компании подруг устроила прощание с Мальдивами

Вера Брежнева на Мальдивах отдыхала не в одиночестве, наслаждаясь присутствием близких подруг. В новой публикации известная певица показала совместный обед, организованный прямо на пляже. Таким образом компания решила проститься с “райским островом”, поскольку экс-участница группы “ВИА Гра” вынуждена снова возвращаться к работе. Несмотря на то, что отпуск закончен, Вера Брежнева улетала с Мальдив в “прекрасном состоянии”. Она успела зарядиться энергией для предстоящей активности, а также переполнена благодарностью и теплом.

В комментариях подписчики восхитились красотой девушек на фото, назвав их тройкой “сказочных богинь”. Также многочисленные фолловеры пожелали Вере Брежневой легкой и приятной работы после заслуженного отдыха. Публикацию отметками “Мне нравится” оценили свыше 117 тысяч юзеров.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:20

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