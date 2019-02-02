Таня Мусульбес убеждена, что совсем скоро Ирина Пинчук бросит Валерия Блюменкранца из-за его холодного отношения

«Ира и Валерий до сих пор не могут разобраться в ситуации! Я вижу, что им очень сложно, но и советов от других ребят, которые на самом деле сложно назвать глупыми, они не хотят слушать! Уверена, что скоро именно моя Ира поставит точку в этих отношениях, а виноват в этом будет только Блюменкранц!», - заявила Мусульбес в прямом эфире.



