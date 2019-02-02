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Таня Мусульбес убеждена, что совсем скоро Ирина Пинчук бросит Валерия Блюменкранца из-за его холодного отношения

Лучшая подруга Пинчук – Татьяна Мусульбес заявила в очередном прямом эфире, что просто-таки уверена в том, что совсем скоро Ира бросит Валерия, и в этом будет виноват только Блюменкранц.

Не секрет, что страсти в звездной парочке Пинчук и Блюменкранца продолжают набирать новые обороты. На данный момент Ирина и Валерий не могут найти общий язык после двухдневного загула мужчина, за который он по-прежнему не извинился перед избранницей.

Таня Мусульбес убеждена, что совсем скоро Ирина Пинчук бросит Валерия Блюменкранца из-за его холодного отношения

Несколько часов назад Татьяна вышла со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором решила высказать свое мнение по поводу ситуации, произошедшей в паре ее лучшей подруги.

«Ира и Валерий до сих пор не могут разобраться в ситуации! Я вижу, что им очень сложно, но и советов от других ребят, которые на самом деле сложно назвать глупыми, они не хотят слушать! Уверена, что скоро именно моя Ира поставит точку в этих отношениях, а виноват в этом будет только Блюменкранц!», - заявила Мусульбес в прямом эфире.


Таня Мусульбес убеждена, что совсем скоро Ирина Пинчук бросит Валерия Блюменкранца из-за его холодного отношения

Нужно сказать, что прямой эфир Татьяны многие телезрители восприняли довольно серьезно. Один за другим они принялись находить в социальных сетях видеоролики, которые объясняют, почему же Валерий стал холодно относиться к Ирине.

По мнению поклонников реалити-шоу «Дом-2», Блюменкранц намерен прислушаться к советам своей родительницы, и попытается в очередной раз вернуть свою бывшую жену Тату Абрамсон.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:05

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