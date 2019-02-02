Рокетбанк предупредил о сбое в работе банкоматов
Сегодня днем клиенты Рокетбанка столкнулись с неполадками в работе с банкоматом. Сбои наблюдаются с проведением оплаты и снятием наличных средств.
Управление банка уведомило своих клиентов о проблемах и заверило, что до конца сегодняшнего дня все неудобства будут устранены, и банкоматы заработают в привычном режиме.
Напомним, что в декабре прошлого года работа Рокетбанка также была затруднена. Пользователи банковских карт сообщали, что существуют проблемы с совершением безналичного расчета. С карты клиентов списывались суммы, больше реальных в сто раз.
Управление банка уведомило своих клиентов о проблемах и заверило, что до конца сегодняшнего дня все неудобства будут устранены, и банкоматы заработают в привычном режиме.
Напомним, что в декабре прошлого года работа Рокетбанка также была затруднена. Пользователи банковских карт сообщали, что существуют проблемы с совершением безналичного расчета. С карты клиентов списывались суммы, больше реальных в сто раз.
Общество
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 16:03