Рокетбанк предупредил о сбое в работе банкоматов





Управление банка уведомило своих клиентов о проблемах и заверило, что до конца сегодняшнего дня все неудобства будут устранены, и банкоматы заработают в привычном режиме.Напомним, что в декабре прошлого года работа Рокетбанка также была затруднена. Пользователи банковских карт сообщали, что существуют проблемы с совершением безналичного расчета. С карты клиентов списывались суммы, больше реальных в сто раз.