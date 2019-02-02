Станислав Садальский раскритиковал любимую песню Андрея Малахова

Одним из гостей в шоу "Привет, Андрей" с Андреем Малаховым стал Станислав Садальский. Для гостей в студии выступил популярный рэп-исполнитель Тима Белорусских, который исполнил хит под названием "Мокрые кроссы". На странице в Instagram Станислав Садальский решил обсудить свое участие в телепередаче. Артист опубликовал видео, в комментарии к которому написал: "Малахов говорит - это его любимая песня, и она имеет 200.000.000 просмотров". Также знаменитость написал, что так и не понял, что особенного в этой песни.Подписчики Станислава Садальского поддержали актера и написали: "Это не песни - это катастрофа!", "Ужас какой-то, а не песня!", "Согласна! Это просто ужас! Даже с дикцией проблема, текст сложно разобрать!", "Ужасная песня, прослушала 3 сек и стало плохо", "Стас, вы правы, ох как правы!".