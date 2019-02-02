В Сети появились снимки с концерта Аллы Пугачевой в 1977 году

Именно в 1977 году Алла Пугачева выступала по России с первыми сольными гастролями. На запечатленных кадрах Примадонна радует публику своим голосом в Перми, проходил концерт в местном цирке. В подписи к публикации отмечается, что предоставить архивные кадры согласилась актриса оригинального жанра Ия Шабердина.В комментариях поклонники отметили, что Алла Пугачева в годы своей молодости была настоящей красавицей, наслаждаясь пением. Впрочем, многие считают, что сейчас Примадонна выглядит ничуть не хуже, поскольку смогла найти свой стиль. Некоторые фолловеры после рассмотрения фото отметили сходство дочери Лизы со своей матерью, что особенно заметно при сравнении внешности девочки с архивными материалами. Пост собрал несколько тысяч “лайков” за непродолжительный срок.