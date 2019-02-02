Хиту певицы Алсу “Зимний сон” исполнилось 20 лет

В своем профиле в Instagram Алсу решила рассказать о памятном событии в ее творческой карьере, а именно выходе первой песни. Речь идет о композиции “Зимний сон”, которая отпраздновала свое 20-летие. Трек впервые был выпущен 1 февраля 1999 года. В публикации артистка выразила свою благодарность автору строчек Александру Шевченко, режиссером дебютного для исполнительницы клипа стал Юрий Грымов, а продюсировал работу Валерий Белоцерковский.Не оставила без внимания Алсу своих поклонников, поблагодарив их и членов ее творческой команды. В комментариях многие фолловеры удивились тому, что “Зимний сон” отпраздновал 20 лет, им казалось, что прошло меньше времени. Подписчики также признались, что в свое время эта песня была одной из их любимых.