В Госдуме нарушителей границ России предложили лишать имущества
Граждане, которые незаконным путем нарушают границы России, могут лишиться имущества во время привлечения к ответственности. Соответствующую инициативу озвучил представитель Госдумы Александр Шерин.
Согласно актуальному законодательству, конфискации могут подвергаться только те вещи, которые человек получил непосредственно в результате совершенного преступления. Шерин предлагает внести поправки, благодаря чему изымать органы власти смогут принудительно и безвозмездно все имущество нарушителя российских границ или же его часть. Представитель Госдумы подчеркивает, что названная норма выступает единственным видом санкции, предписанным международным правом в качестве обязанности государства.
Сейчас закон заметно ограничивает реализацию в РФ соответствующей меры, распространяясь на похищенное имущество или вырученные на нем средства. Указанная инициатива уже была передана на рассмотрение правительства и Верховного суда.
Согласно актуальному законодательству, конфискации могут подвергаться только те вещи, которые человек получил непосредственно в результате совершенного преступления. Шерин предлагает внести поправки, благодаря чему изымать органы власти смогут принудительно и безвозмездно все имущество нарушителя российских границ или же его часть. Представитель Госдумы подчеркивает, что названная норма выступает единственным видом санкции, предписанным международным правом в качестве обязанности государства.
Сейчас закон заметно ограничивает реализацию в РФ соответствующей меры, распространяясь на похищенное имущество или вырученные на нем средства. Указанная инициатива уже была передана на рассмотрение правительства и Верховного суда.
Политика
Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:47