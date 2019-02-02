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В Госдуме нарушителей границ России предложили лишать имущества

Граждане, которые незаконным путем нарушают границы России, могут лишиться имущества во время привлечения к ответственности. Соответствующую инициативу озвучил представитель Госдумы Александр Шерин.
В Госдуме нарушителей границ России предложили лишать имущества

Согласно актуальному законодательству, конфискации могут подвергаться только те вещи, которые человек получил непосредственно в результате совершенного преступления. Шерин предлагает внести поправки, благодаря чему изымать органы власти смогут принудительно и безвозмездно все имущество нарушителя российских границ или же его часть. Представитель Госдумы подчеркивает, что названная норма выступает единственным видом санкции, предписанным международным правом в качестве обязанности государства.

Сейчас закон заметно ограничивает реализацию в РФ соответствующей меры, распространяясь на похищенное имущество или вырученные на нем средства. Указанная инициатива уже была передана на рассмотрение правительства и Верховного суда.



 
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Политика
Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:47

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