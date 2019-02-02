В Госдуме нарушителей границ России предложили лишать имущества





Согласно актуальному законодательству, конфискации могут подвергаться только те вещи, которые человек получил непосредственно в результате совершенного преступления. Шерин предлагает внести поправки, благодаря чему изымать органы власти смогут принудительно и безвозмездно все имущество нарушителя российских границ или же его часть. Представитель Госдумы подчеркивает, что названная норма выступает единственным видом санкции, предписанным международным правом в качестве обязанности государства.Сейчас закон заметно ограничивает реализацию в РФ соответствующей меры, распространяясь на похищенное имущество или вырученные на нем средства. Указанная инициатива уже была передана на рассмотрение правительства и Верховного суда.