Экс-участница «Дома-2» Дарья Лымарь сделала пластическую операцию на мягком месте

«Вы никогда не замечали почему я не выкладываю фотографии сбоку или сзади? Да, правильно! Мне не нравится моя пятая точка!..», - заявила Лымарь в личном микроблоге.

Как стало известно, длинноволосая красавица, невзирая на свои эффектный формы, решила продолжать усовершенствовать их, поэтому опять легла на стол к пластическому хирургу.Вчера звезда «Дома-2» разместила у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором сообщила подписчикам, что решилась на липомоделирование своего мягкого места. По словам Дарьи, она хорошо понимает, что многие ее поклонники не поймут ее решение, так как считают ее «идеальной».Дарья поспешила объяснить интернет-пользователям, что с самого детства у нее есть комплексы, от которых она до сих пор пытается избавиться. Выяснилось, что и своим мягким местом жгучая брюнетка никогда не была полностью удовлетворена, поэтому на протяжении целого года пыталась как-то исправить это в спортзале, но все безуспешно.Считанные часы назад Лымарь снова разместила в личном микроблоге пост, в котором сообщила фолловерам, что уже сделала операцию, о которой говорила только вчера, и сейчас отходит от наркоза.