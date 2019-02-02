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Экс-участница «Дома-2» Дарья Лымарь сделала пластическую операцию на мягком месте

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Лымарь заявила, что уже давно мечтает о роскошной фигуре, которую ей не будет стыдно демонстрировать летом на пляже.

Как стало известно, длинноволосая красавица, невзирая на свои эффектный формы, решила продолжать усовершенствовать их, поэтому опять легла на стол к пластическому хирургу.

Экс-участница «Дома-2» Дарья Лымарь сделала пластическую операцию на мягком месте

Вчера звезда «Дома-2» разместила у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором сообщила подписчикам, что решилась на липомоделирование своего мягкого места. По словам Дарьи, она хорошо понимает, что многие ее поклонники не поймут ее решение, так как считают ее «идеальной».

«Вы никогда не замечали почему я не выкладываю фотографии сбоку или сзади? Да, правильно! Мне не нравится моя пятая точка!..», - заявила Лымарь в личном микроблоге.


Экс-участница «Дома-2» Дарья Лымарь сделала пластическую операцию на мягком месте

Дарья поспешила объяснить интернет-пользователям, что с самого детства у нее есть комплексы, от которых она до сих пор пытается избавиться. Выяснилось, что и своим мягким местом жгучая брюнетка никогда не была полностью удовлетворена, поэтому на протяжении целого года пыталась как-то исправить это в спортзале, но все безуспешно.

Считанные часы назад Лымарь снова разместила в личном микроблоге пост, в котором сообщила фолловерам, что уже сделала операцию, о которой говорила только вчера, и сейчас отходит от наркоза.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:38

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