Seat в Женеве представит купеобразную версию кроссовера Cupra Terramar





Новый современный кроссовер не будет создаваться на основе модели Seat. При этом дизайн транспортного средства выполнят по мотивам современного концепта версии Seat 20v20, продемонстрированного больше 3 лет назад. Новая версия кросс-купе по ширине и высоте будет меньше в сравнении с модификацией Cupra Ateca. При этом данные автомобили будут схожи в техническом вопросе.Cupra Terramar получит двухлитровый силовой агрегат на 300 «лошадок». Силовая установка будет функционировать с роботизированной КПП на семь скоростей.