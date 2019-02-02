Seat в Женеве представит купеобразную версию кроссовера Cupra Terramar
Seat на территории Женевы представит купеобразную версию кроссовера Cupra Terramar. Данное авто будет считаться первой самостоятельной версией нового автобренда Cupra.
Новый современный кроссовер не будет создаваться на основе модели Seat. При этом дизайн транспортного средства выполнят по мотивам современного концепта версии Seat 20v20, продемонстрированного больше 3 лет назад. Новая версия кросс-купе по ширине и высоте будет меньше в сравнении с модификацией Cupra Ateca. При этом данные автомобили будут схожи в техническом вопросе.
Cupra Terramar получит двухлитровый силовой агрегат на 300 «лошадок». Силовая установка будет функционировать с роботизированной КПП на семь скоростей.
Новый современный кроссовер не будет создаваться на основе модели Seat. При этом дизайн транспортного средства выполнят по мотивам современного концепта версии Seat 20v20, продемонстрированного больше 3 лет назад. Новая версия кросс-купе по ширине и высоте будет меньше в сравнении с модификацией Cupra Ateca. При этом данные автомобили будут схожи в техническом вопросе.
Cupra Terramar получит двухлитровый силовой агрегат на 300 «лошадок». Силовая установка будет функционировать с роботизированной КПП на семь скоростей.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:13