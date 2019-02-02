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Роза Сябитова рассказала о главной ошибке деловой женщины

Роза Сябитова решила рассказать поклонникам о главной ошибке, допускаемой деловыми женщинами. Соответствующий пост появился на странице отечественной свахи в сети Instagram.
Роза Сябитова рассказала о главной ошибке деловой женщины

В новой публикации Роза Сябитова отметила, что обычно деловая женщина чрезмерное внимание уделяет собственному честолюбию. Она не готова в чем-либо уступать мужчине, на фоне чего отношения превращаются в нескончаемое соревнование. Своих подписчиков звезда шоу “Давай поженимся!” призвала не забывать, что работа человека не служит определением его личности, являясь лишь одной из сторон жизни. Притом мужчины редко проявляют интерес к данному аспекту, только если они не альфонсы.

В комментариях мнения поклонников разделились, и не все согласились с утверждением Розы Сябитовой. Досталась доза критики снимку, которым телеведущая сопроводила пост. Она позирует в образе деловой леди, но некоторые заявили, что фотограф перестарался с использованием графических редакторов, отчего звезда выглядит слишком “искусственно”.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 15:08

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