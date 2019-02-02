Любовница покойного Михаила Евдокимова стала жертвой мошенников





Михаил Евдокимов ушел из жизни в 2005 году. Позже его вдова Галина Евдокимова узнала, что у артиста была любовная связь с Надеждой Жарковой, которая родила от знаменитости дочку. Долгое время, законная супруга и тайная пассия Михаила Евдокимова, через суд пытались поделить наследство, оставленное артистом. В результате Галина Евдокимова пошла на компромисс и отдала в распоряжение любовницы покойного супруга его трехэтажный дом.Надежда Жаркова решила приступить к ремонту особняка и починить крышу, которая протекает. Она перевела мастерам предоплату в размере 700 тысяч рублей. Вскоре рабочие просто перестали выполнять свою работу. Любовница Михаила Евдокимова решила выяснить, в чем дело, и позвонила их руководителю, но ей так никто и не ответил. После она обратилась в полицию, которая установила, что деньги были переведены мошенникам.