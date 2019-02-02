АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Пары с похожими привычками употребления алкоголя более совместимы
EUR 75.15 USD 65.66
Курс валют на 02.02.2019

Любовница покойного Михаила Евдокимова стала жертвой мошенников

После смерти Михаила Евдокимова, его любовница унаследовала трехэтажный дом. Сейчас стало известно, что Надежда Жаркова стала жертвой мошенников, переведя им деньги на ремонт особняка.

Любовница покойного Михаила Евдокимова стала жертвой мошенников

Михаил Евдокимов ушел из жизни в 2005 году. Позже его вдова Галина Евдокимова узнала, что у артиста была любовная связь с Надеждой Жарковой, которая родила от знаменитости дочку. Долгое время, законная супруга и тайная пассия Михаила Евдокимова, через суд пытались поделить наследство, оставленное артистом. В результате Галина Евдокимова пошла на компромисс и отдала в распоряжение любовницы покойного супруга его трехэтажный дом.

Любовница покойного Михаила Евдокимова стала жертвой мошенников

Надежда Жаркова решила приступить к ремонту особняка и починить крышу, которая протекает. Она перевела мастерам предоплату в размере 700 тысяч рублей. Вскоре рабочие просто перестали выполнять свою работу. Любовница Михаила Евдокимова решила выяснить, в чем дело, и позвонила их руководителю, но ей так никто и не ответил. После она обратилась в полицию, которая установила, что деньги были переведены мошенникам.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Seat в Женеве представит купеобразную
Станислав Садальский раскритиковал
Рокетбанк предупредил о сбое в работе
В Японии презентовали игровую консоль в
Участники «Дом-2» Сергей и Дарья
В Сети появились снимки с концерта Аллы
В Госдуме нарушителей границ России
Новый внедорожник Datsun для России
Хиту певицы Алсу “Зимний сон”
Дима Абрамов и Мондезир Свет-Амур опять
Koenigsegg выпустит суперкар за 1 000
Симона Юнусова показала кулинарные
Роза Сябитова рассказала о главной
Таня Мусульбес убеждена, что совсем
Европейская версия Brilliance V7 вскоре
Любовница покойного Михаила Евдокимова
За 2018 год Вячеслав Володин направил
Автоконцерн Chery усовершенствует
Дочь Даны Борисовой Полина Аксёнова
В кельтском поселении Франции нашли
Экс-участница «Дома-2» Дарья Лымарь
«Москино» готовит показ фильмов с
Эксперты анонсировали рейтинг лучших
Ученые: Пары с похожими привычками
В VIP-доме телепроекта «Дом-2» нашли
Анастасия Волочкова на пуантах
Ольга Бузова заявила, что улетела из
Роботы могут опередить способности
Нового бойфренда Таты Абрамсон приняли
Елена Бирюкова показала архивное фото с
Просмотреть все новости