Любовница покойного Михаила Евдокимова стала жертвой мошенников
После смерти Михаила Евдокимова, его любовница унаследовала трехэтажный дом. Сейчас стало известно, что Надежда Жаркова стала жертвой мошенников, переведя им деньги на ремонт особняка.
Михаил Евдокимов ушел из жизни в 2005 году. Позже его вдова Галина Евдокимова узнала, что у артиста была любовная связь с Надеждой Жарковой, которая родила от знаменитости дочку. Долгое время, законная супруга и тайная пассия Михаила Евдокимова, через суд пытались поделить наследство, оставленное артистом. В результате Галина Евдокимова пошла на компромисс и отдала в распоряжение любовницы покойного супруга его трехэтажный дом.
Надежда Жаркова решила приступить к ремонту особняка и починить крышу, которая протекает. Она перевела мастерам предоплату в размере 700 тысяч рублей. Вскоре рабочие просто перестали выполнять свою работу. Любовница Михаила Евдокимова решила выяснить, в чем дело, и позвонила их руководителю, но ей так никто и не ответил. После она обратилась в полицию, которая установила, что деньги были переведены мошенникам.
Михаил Евдокимов ушел из жизни в 2005 году. Позже его вдова Галина Евдокимова узнала, что у артиста была любовная связь с Надеждой Жарковой, которая родила от знаменитости дочку. Долгое время, законная супруга и тайная пассия Михаила Евдокимова, через суд пытались поделить наследство, оставленное артистом. В результате Галина Евдокимова пошла на компромисс и отдала в распоряжение любовницы покойного супруга его трехэтажный дом.
Надежда Жаркова решила приступить к ремонту особняка и починить крышу, которая протекает. Она перевела мастерам предоплату в размере 700 тысяч рублей. Вскоре рабочие просто перестали выполнять свою работу. Любовница Михаила Евдокимова решила выяснить, в чем дело, и позвонила их руководителю, но ей так никто и не ответил. После она обратилась в полицию, которая установила, что деньги были переведены мошенникам.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:00