За 2018 год Вячеслав Володин направил на благотворительность почти 39 млн рублей





Соответствующая информация предоставляется на онлайн-портале Госдумы. Советник Володина в вопросах связей со СМИ Анастасия Кашеварова подчеркнула, что благотворительностью депутат занимается на протяжении последних нескольких лет. В частности, не менее 22 млн рублей направлено на возведение школы “Феникс”, появится которая в Смоленской области. Она рассчитана на сирот и детей из бедных семей. Кроме того, часть средств ушло на покупку формы и учебников. Еще 5 млн Володин направил на помощь в завершении строительства многоэтажки в Саратове.Не менее 2,5 млн председателем Госдумы передано в фонд “Доктор Лиза”, более 4 млн пожертвовано для помощи действующим в селах монастырям РПЦ. За 2017 год в итоговой декларации деятель указал личный доход на уровне 51 млн рублей.