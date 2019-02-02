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За 2018 год Вячеслав Володин направил на благотворительность почти 39 млн рублей

В период за 2018 год отечественный политик Вячеслав Володин на цели благотворительного характера потратил почти 39 млн рублей. Средства на это председатель Госдумы выделял из собственных доходов.
За 2018 год Вячеслав Володин направил на благотворительность почти 39 млн рублей

Соответствующая информация предоставляется на онлайн-портале Госдумы. Советник Володина в вопросах связей со СМИ Анастасия Кашеварова подчеркнула, что благотворительностью депутат занимается на протяжении последних нескольких лет. В частности, не менее 22 млн рублей направлено на возведение школы “Феникс”, появится которая в Смоленской области. Она рассчитана на сирот и детей из бедных семей. Кроме того, часть средств ушло на покупку формы и учебников. Еще 5 млн Володин направил на помощь в завершении строительства многоэтажки в Саратове.

Не менее 2,5 млн председателем Госдумы передано в фонд “Доктор Лиза”, более 4 млн пожертвовано для помощи действующим в селах монастырям РПЦ. За 2017 год в итоговой декларации деятель указал личный доход на уровне 51 млн рублей.



 
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Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:56

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