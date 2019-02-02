Ученые: Пары с похожими привычками употребления алкоголя более совместимы





Новое исследование пришло к выводу, что пары с похожими алкогольными привычками ведут более счастливую жизнь, чем те, у кого были разные пристрастия в этом вопросе, когда один партнер являлся трезвенником, а другой - нет. Ученые также обнаружили, что люди с похожими привычками употребления спиртного разделяют и другие привычки, что увеличивает их шансы на совместимость. Это было верно даже для пожилых супругов, так как работа изучала людей старше 50 лет.Однако это не означает, что совместное употребление алкоголя является ключом к счастливым отношениям. По мнению исследователей, пары, где оба партнера любят выпить, имели более высокие шансы на разногласия и развод, чем те, которые лишь изредка позволяли себе крепкие напитки.Согласно исследованию, когда только один партнер пьет, а другой воздерживается, это влияет на их отношения, и шансы на расставание или развод также возрастают. Фактически, шансы на серьезные семейные разногласия и развод существенно увеличиваются, когда жена - трезвенник, а муж - пьющий. Авторы работы отмечают: люди не должны забывать, что употребление алкоголя может оказать негативное влияние на здоровье. Парам, которые пьют вместе, важно уметь поддерживать лимит, и препятствовать друг другу превышать его.