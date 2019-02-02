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В VIP-доме телепроекта «Дом-2» нашли черный крест

Одна из участниц реалити-шоу «Дом-2» поделилась со своими коллегами по съемочной площадке ужасающей историей.

Возлюбленная Алексея Купина – Майя Донцова в очередной раз подняла тему мистики в Периметре, а также рассказала о черном кресте, который не так давно один из теперь уже бывших участников «Дома-2» обнаружил в здании проекта.

В VIP-доме телепроекта «Дом-2» нашли черный крест

Стоит отметить, что уже не в первый раз на Поляне поднимается тема загадочных происшествий, которые многие ребята связывают с мистикой. Впрочем, некоторые поклонники телестройки убеждены, что участники об этом говорят только для того, чтобы привлечь к экрану телевизоров как можно больше зрителей.

Считанные часы назад в Сети появился анонс будущего выпуска «Дома-2», который выйдет в эфиры телеканала «ТНТ» уже сегодня, 2 февраля 2019 года. На видеоролике Майя Донцова рассказывает своим друзьям о странной находке, которую некоторое время назад Петя Шепелев обнаружил в одном из зданий реалити-шоу.

В VIP-доме телепроекта «Дом-2» нашли черный крест

«Он достал из дома, прям в стенке с улицы – черный крест. Он его вытащил и тогда вообще началась жесть!», - рассказала Донцова Ирине Пинчук и Валерию Блюменкранцу.

К слову, рассказ Майи не остался не замеченным, а многие телезрители принялись один за другим заявлять, что их не удивила эта жуткая история, так как за время существования проекта у него появилось очень большое количество недоброжелателей.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:17

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