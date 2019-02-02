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Koenigsegg выпустит суперкар за 1 000 000 евро

Автобренд Koenigsegg собирается заняться выпуском суперкара, который будет расцениваться в 1 млн. евро. В ходе сотрудничества бренда с NEVS планируется разработка гибридной версии суперкара.

Koenigsegg выпустит суперкар за 1 000 000 евро


Тираж нового авто будет составлять около нескольких сотен единиц. Кристиан фон Кёнигсегг, являющийся руководителем компании, заявил, что в этом случае речь ведётся не о версии Regera либо преемнике вариации Agera RS. Новая модификация будет массовой. Благодаря этому компания сможет увеличить свои реализации. Транспортное средство получило безвальный ДВС Freevalve. Вместе с данной силовой установкой будут функционировать один либо два электромотора.

Стоит напомнить, что ещё в конце января месяца появились данные, что автобренд Koenigsegg будет сотрудничать с компанией NEVS.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:24

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