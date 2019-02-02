Koenigsegg выпустит суперкар за 1 000 000 евро





Тираж нового авто будет составлять около нескольких сотен единиц. Кристиан фон Кёнигсегг, являющийся руководителем компании, заявил, что в этом случае речь ведётся не о версии Regera либо преемнике вариации Agera RS. Новая модификация будет массовой. Благодаря этому компания сможет увеличить свои реализации. Транспортное средство получило безвальный ДВС Freevalve. Вместе с данной силовой установкой будут функционировать один либо два электромотора.Стоит напомнить, что ещё в конце января месяца появились данные, что автобренд Koenigsegg будет сотрудничать с компанией NEVS.