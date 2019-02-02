Тайная драма скрывающего свою ориентацию Юрия Богатырева стала для него роковой





С юных лет Юрий Богатырев отличался тонкой натурой, мечтая стать художником. Он часто играл с куклами, был ранимым, и дружил всегда преимущественно с девочками. После учебы в Щукинском училище актер начал появляться в кино, влюбляясь едва ли не в каждую свою партнершу по съемкам. При этом чувства были платоническими, а отношения больше напоминали тесную дружбу. Наиболее близкими своими подругами Богатырев считал Наталью Гундареву и Иею Саввину.Популярность артисту принесло участие в ленте “Свой среди чужих, чужой среди своих”, он получил желанную работу, высокий доход, но так и не нашел личного счастья. Звезда экранов много выпивал, тратя деньги на вечеринки, а себя окружал корыстными товарищами, которые любили гулять за его счет.Причиной пристрастия ко спиртному и депрессии являлась личная драма, о которой Богатырев не говорил даже друзьям. Уже будучи состоявшейся личностью актер признался себе, что имеет нетрадиционную ориентацию. Из-за этого у него развились комплексы, он считал себя неполноценным и чужим среди друзей.Наталья Гундарева знала о происходящем и пыталась убедить Богатырева, что его пристрастия не делаю его хуже, это просто его особенность, а не порок. Однако артист продолжал отрицать себя и страдать от чувства вины.Чтобы скрыть ориентацию, Богатырев вступил в фиктивный брак, выбрав Надежду Серую. Она в тот период нуждалась в прописке в Москве и звезда ее пожалел, но связывала их только дружба. Со временем комплексы Юрия Богатырева усиливались, он находился в депрессии и даже предсказал собственную смерть, вручив другу открытку с подписью “За год до смерти”. Именно через год артиста и не стало, это случилось в 1989.