Ольга Бузова заявила, что улетела из России «создавать историю»
Новоиспеченная исполнительница Ольга Бузова опять отправилась в «дальнее плаванье».
Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» предложила подписчикам отгадать, куда в этот раз она улетела из России.
Несколько часов назад Ольга опубликовала у себя на страничке в Instagram новую публикацию, которую, судя по всему, сделала в то время, пока ждала своего рейса в VIP-вестибюле. В свежем посте Бузова поспешила сообщить поклонникам о своих больших планах.
По словам поющей ведущей, она продолжает «создавать историю», поэтому снова двинулась в путь.
Нужно сказать, что предположения фолловеров по поводу того, куда же Бузова все-таки улетела, разошлись. Некоторые читатели продолжают заявлять, что Ольга отправилась давать очередной свой концерт, о котором просто решила никому заранее не рассказывать, а кое-кто из подписчиков Ольги и вовсе заявил, что телезнаменитость улетела налаживать свою личную жизнь.
К слову, только самые внимательные пользователи Сети отметили, что Бузова улетела в Португалию, где у нее запланировано не только выступление, но и съемки нового видеоклипа, о котором на днях Ольга уже рассказывала.
Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» предложила подписчикам отгадать, куда в этот раз она улетела из России.
Несколько часов назад Ольга опубликовала у себя на страничке в Instagram новую публикацию, которую, судя по всему, сделала в то время, пока ждала своего рейса в VIP-вестибюле. В свежем посте Бузова поспешила сообщить поклонникам о своих больших планах.
По словам поющей ведущей, она продолжает «создавать историю», поэтому снова двинулась в путь.
«Как Вы думаете, какая цель поездки?», - спросила Ольга у интернет-пользователей.
Нужно сказать, что предположения фолловеров по поводу того, куда же Бузова все-таки улетела, разошлись. Некоторые читатели продолжают заявлять, что Ольга отправилась давать очередной свой концерт, о котором просто решила никому заранее не рассказывать, а кое-кто из подписчиков Ольги и вовсе заявил, что телезнаменитость улетела налаживать свою личную жизнь.
К слову, только самые внимательные пользователи Сети отметили, что Бузова улетела в Португалию, где у нее запланировано не только выступление, но и съемки нового видеоклипа, о котором на днях Ольга уже рассказывала.
«Да в Португалию она улетела! Теперь понятно, кто на самом деле следит за творчеством Ольги, а кто просто от нечего делать заходит на страничку к нашей любимице!», - заявила одна из фанаток Бузовой.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:13