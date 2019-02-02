Ольга Бузова заявила, что улетела из России «создавать историю»

«Как Вы думаете, какая цель поездки?», - спросила Ольга у интернет-пользователей.

«Да в Португалию она улетела! Теперь понятно, кто на самом деле следит за творчеством Ольги, а кто просто от нечего делать заходит на страничку к нашей любимице!», - заявила одна из фанаток Бузовой.

