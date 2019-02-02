Дочь Даны Борисовой Полина Аксёнова сбежала из дома





Дочь Даны Борисовой решила ответить на вопрос, который ей задают подписчики. Полина Аксёнова опубликовала несколько фотографий со звездной матерью. В комментарии к снимкам наследница телеведущей написала, что ее часто спрашиваю, почему она не публикует фото с мамой. Девочка написала, что просто она сбежала из дома после ссоры. В конце своего поста Полина Аксёнова добавила: "ВЫ ПИШИТЕ В КОММЕНТАРИЯХ ЖАЛКО МАМУ, НО ВЫ ПРОСТО НЕ ЗНАЕТЕ КАКОЙ ОНА ХИТРЫЙ И НЕАДЫКВАТНЫЙ ЧЕЛОВЕК‼️".Подписчики дочери Даны Борисовой отреагировали моментально и стали на защиту телеведущий. Они начали писать: "Никакая мама не сможет быть абсолютно идеальной! ", "Каждой маме приходится быть немного хитрой. Успокойся, и поверь в это", "Ты ещё очень маленькая, чтобы оскорблять свою мать", "Все мамы допускают ошибки".