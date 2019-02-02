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Дочь Даны Борисовой Полина Аксёнова сбежала из дома

Дочь Даны Борисовой в соцсети Instagram рассказала своим подписчикам о ссоре со звездной матерью. В публикации Полина Аксёнова назвала телеведущую «неадекватной» и сообщила, что сбежала из дома.

Дочь Даны Борисовой Полина Аксёнова сбежала из дома

Дочь Даны Борисовой решила ответить на вопрос, который ей задают подписчики. Полина Аксёнова опубликовала несколько фотографий со звездной матерью. В комментарии к снимкам наследница телеведущей написала, что ее часто спрашиваю, почему она не публикует фото с мамой. Девочка написала, что просто она сбежала из дома после ссоры. В конце своего поста Полина Аксёнова добавила: "ВЫ ПИШИТЕ В КОММЕНТАРИЯХ ЖАЛКО МАМУ, НО ВЫ ПРОСТО НЕ ЗНАЕТЕ КАКОЙ ОНА ХИТРЫЙ И НЕАДЫКВАТНЫЙ ЧЕЛОВЕК‼️".

Дочь Даны Борисовой Полина Аксёнова сбежала из дома

Подписчики дочери Даны Борисовой отреагировали моментально и стали на защиту телеведущий. Они начали писать: "Никакая мама не сможет быть абсолютно идеальной! ", "Каждой маме приходится быть немного хитрой. Успокойся, и поверь в это", "Ты ещё очень маленькая, чтобы оскорблять свою мать", "Все мамы допускают ошибки".



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:48

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