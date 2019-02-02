В Японии презентовали игровую консоль в форме женской груди
Японская компания Nutaku, являющаяся разработчиком взрослых онлайн-игр, представила довольно необычную по своей форме игровую консоль. Новая «The Console» выпущена в виде женской груди.
Детали такого девайса разработчики тоже учли. Кнопка активирования устройства представлена в форме соска. Устройство оснащено беспроводным доступом к Wi-Fi, а также блоком питания, который находится снаружи. На памяти устройства уже имеются некоторые игры и дополнения к ним.
Изобретение хоть и выглядит достаточно непривычно, вызывая небольшой ажиотаж, однако шокировать пользователей авторам новинки не удалось. Ни для кого не секрет, что компания Nutaku является разработчиком игр в жанре Хентай с пометкой 18+.
Детали такого девайса разработчики тоже учли. Кнопка активирования устройства представлена в форме соска. Устройство оснащено беспроводным доступом к Wi-Fi, а также блоком питания, который находится снаружи. На памяти устройства уже имеются некоторые игры и дополнения к ним.
Изобретение хоть и выглядит достаточно непривычно, вызывая небольшой ажиотаж, однако шокировать пользователей авторам новинки не удалось. Ни для кого не секрет, что компания Nutaku является разработчиком игр в жанре Хентай с пометкой 18+.
Технологии
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 16:00