Европейская версия Brilliance V7 вскоре дебютирует официально





Как стало известно, транспортное средство испытывают на европейской трассе, поэтому, можно с уверенностью утверждать, что речь идёт именно о континентальной версии автомобиля. Предварительные сведения гласят, что внешность транспортного средства слегка изменят для европейских стран, но модификации будут небольшими. Если сравнивать салоны китайской и европейской версий, то они, скорее всего, будут идентичными.Технические характеристики новинки пока держатся в тайне. Эксперты предположили, что автомобиль оснащен 1,6-литровым движком на 205 лошадиных сил. Кроме того, не исключен выход и гибридной версии транспортного средства, но он состоится чуть позже.