Европейская версия Brilliance V7 вскоре дебютирует официально
Китайские автоконцерн Brilliance продолжает тестирования европейской версии кроссовера V7. Об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на представителей компании.
Как стало известно, транспортное средство испытывают на европейской трассе, поэтому, можно с уверенностью утверждать, что речь идёт именно о континентальной версии автомобиля. Предварительные сведения гласят, что внешность транспортного средства слегка изменят для европейских стран, но модификации будут небольшими. Если сравнивать салоны китайской и европейской версий, то они, скорее всего, будут идентичными.
Технические характеристики новинки пока держатся в тайне. Эксперты предположили, что автомобиль оснащен 1,6-литровым движком на 205 лошадиных сил. Кроме того, не исключен выход и гибридной версии транспортного средства, но он состоится чуть позже.
Как стало известно, транспортное средство испытывают на европейской трассе, поэтому, можно с уверенностью утверждать, что речь идёт именно о континентальной версии автомобиля. Предварительные сведения гласят, что внешность транспортного средства слегка изменят для европейских стран, но модификации будут небольшими. Если сравнивать салоны китайской и европейской версий, то они, скорее всего, будут идентичными.
Технические характеристики новинки пока держатся в тайне. Эксперты предположили, что автомобиль оснащен 1,6-литровым движком на 205 лошадиных сил. Кроме того, не исключен выход и гибридной версии транспортного средства, но он состоится чуть позже.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 15:04