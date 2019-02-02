Нового бойфренда Таты Абрамсон приняли за ее брата

«Уж больно подозрительно то, что новый бойфренд Абрамсон очень сильно похож на нее.. Не родственники ли они случайно? Возможно Тата специально заговорила о новом романе, чтобы Блюменкранц шевелиться как-то начал?», - отметила одна из подписчиц Абрамсон.





По всей видимости, экс-супруге Валерия Блюменкранца наконец-таки улыбнулась удача. Ведь не так давно блондинка встретила того «единственного», которому удалось залечить все ее раны после неудавшегося брака.Не секрет, что совсем скоро Тата с единственной наследницей переедет жить в Монако, где ее уже ждет ее новый бойфренд. Нужно сказать, что эта новость шокировала многих телезрителей «Дома-2», но больше всего такому положению событий не рад Валерий, который только сейчас понял, как сильно любит и дорожит бывшей женой и дочерью.Считанные часы назад в социальных сетях появились скрины с последнего прямого эфира Абрамсон, в который экс-участница реалити-шоу выходила со своим новым избранником. К слову, многочисленные интернет-пользователи до сих пор считают, что Тата соврала им, когда сообщила, что встретила «мужчину своей мечты».