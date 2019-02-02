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Нового бойфренда Таты Абрамсон приняли за ее брата

Новоиспеченный возлюбленный бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Таты Абрамсон настолько сильно похож на молоденькую мамочку, что некоторые ее поклонники приняли его за ее родного брата.

По всей видимости, экс-супруге Валерия Блюменкранца наконец-таки улыбнулась удача. Ведь не так давно блондинка встретила того «единственного», которому удалось залечить все ее раны после неудавшегося брака.

Нового бойфренда Таты Абрамсон приняли за ее брата

Не секрет, что совсем скоро Тата с единственной наследницей переедет жить в Монако, где ее уже ждет ее новый бойфренд. Нужно сказать, что эта новость шокировала многих телезрителей «Дома-2», но больше всего такому положению событий не рад Валерий, который только сейчас понял, как сильно любит и дорожит бывшей женой и дочерью.

Считанные часы назад в социальных сетях появились скрины с последнего прямого эфира Абрамсон, в который экс-участница реалити-шоу выходила со своим новым избранником. К слову, многочисленные интернет-пользователи до сих пор считают, что Тата соврала им, когда сообщила, что встретила «мужчину своей мечты».

Нового бойфренда Таты Абрамсон приняли за ее брата

«Уж больно подозрительно то, что новый бойфренд Абрамсон очень сильно похож на нее.. Не родственники ли они случайно? Возможно Тата специально заговорила о новом романе, чтобы Блюменкранц шевелиться как-то начал?», - отметила одна из подписчиц Абрамсон.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:10

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