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В кельтском поселении Франции нашли больше 100 черепов-трофеев

В кельтском поселении Ле-Кейлар во Франции археологи нашли больше 100 трофейных черепов. Останки обезглавленных врагов племя бальзамировало и использовало для престижа и устрашения.
В кельтском поселении Франции нашли больше 100 черепов-трофеев

Как пишет Daily Mail, на юге Франции в городе Ле-Кейлар археологи нашли кельтское укреплённое поселение III века до нашей эры. Древние воины известны ритуалом обезглавливания врагов и хранения черепов в качестве трофеев. Гниение останавливали путём втирания в головы кедрового масла, что позволяло хранить их продолжительное время.

Фрагменты более 100 скелетов учёные нашли вместе со старинным оружием. Кельтская деревня была обнесена стеной и могла существовать до 200 года до нашей эры, пока её не занесло землёй. Трофеи выставлялись на всеобщее обозрение, подчёркивая силу и престиж племени.
В кельтском поселении Франции нашли больше 100 черепов-трофеев

На черепах археологи обнаружили множество порезов, поскольку в процессе обработки удалялись шейные позвонки вместе с апертурами нижней части. Предположительно, кельты извлекали при бальзамировании языки и мозг убитых врагов.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:40

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