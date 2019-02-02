В кельтском поселении Франции нашли больше 100 черепов-трофеев





Как пишет Daily Mail, на юге Франции в городе Ле-Кейлар археологи нашли кельтское укреплённое поселение III века до нашей эры. Древние воины известны ритуалом обезглавливания врагов и хранения черепов в качестве трофеев. Гниение останавливали путём втирания в головы кедрового масла, что позволяло хранить их продолжительное время.Фрагменты более 100 скелетов учёные нашли вместе со старинным оружием. Кельтская деревня была обнесена стеной и могла существовать до 200 года до нашей эры, пока её не занесло землёй. Трофеи выставлялись на всеобщее обозрение, подчёркивая силу и престиж племени.На черепах археологи обнаружили множество порезов, поскольку в процессе обработки удалялись шейные позвонки вместе с апертурами нижней части. Предположительно, кельты извлекали при бальзамировании языки и мозг убитых врагов.